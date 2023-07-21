«Спусковой крючок войны всё-таки нажал я». Кто такой Игорь Стрелков, что привело его в ДНР и к задержанию

После школы Игорь Гиркин поступил в Московский государственный историко-архивный институт. По воспоминаниям однокурсников, охотнее всего он изучал те предметы, которые касались военной истории.

— Мог, показывая на карту, описать любое сражение, показать, в какое время корабль передвинулся в том-то направлении и куда следовал далее. Также он мог в подробностях описать форму того или иного военного в разный период времени, — цитирует МК его однокурсника.

Студенческие мероприятия юный историк обходил стороной: за всё время обучения он съездил только на археологические раскопки в Псковскую область. Даже много лет спустя, на встрече выпускников, он оставался замкнутым: не рассказывал о работе и личной жизни.