«Спусковой крючок войны всё-таки нажал я». Кто такой Игорь Стрелков, что привело его в ДНР и к задержанию

21 июля в Москве задержали экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. В его доме проводятся обыски, а самого политика обвинили в экстремизме и доставили в суд.
Бывший сотрудник ФСБ Стрелков неоднократно критиковал действия Минобороны в зоне СВО: военный участвовал в двух чеченских войнах и был недоволен сегодняшней тактикой Минобороны.
MSK1.RU собрал всё, что известно о жизни и военной карьере Стрелкова. Публикуем самое важное из того, что нужно о нем знать.
Мог описать любое сражение
Настоящая фамилия Игоря Стрелкова — Гиркин. Он родился в декабре
После школы Игорь Гиркин поступил в Московский государственный историко-архивный институт. По воспоминаниям однокурсников, охотнее всего он изучал те предметы, которые касались военной истории.
— Мог, показывая на карту, описать любое сражение, показать, в какое время корабль передвинулся в том-то направлении и куда следовал далее. Также он мог в подробностях описать форму того или иного военного в разный период времени, — цитирует МК его однокурсника.
Студенческие мероприятия юный историк обходил стороной: за всё время обучения он съездил только на археологические раскопки в Псковскую область. Даже много лет спустя, на встрече выпускников, он оставался замкнутым: не рассказывал о работе и личной жизни.
Унтер-офицер
В юности Гиркин всерьез занялся военной реконструкцией и быстро стал «широко известным в узких кругах».
Позднее он даже стал руководителем одного из таких клубов, который назывался «Сводная пулеметная команда», а в мае 1996 года Гиркина зачислили в состав Дроздовского объединения в чине унтер-офицера.
Дроздовское объединение — организация, которая называет себя «легитимным правопреемником и наследником традиций, идущих от самих Дроздовских полков времен Гражданской войны».
Это хобби осталось со Стрелковым на долгие годы: он участвовал в различных фестивалях и реконструкциях, в том числе проходивших на территории Украины до
«Танк» вместо истфака
Гиркин окончил институт в 1992 году, но по специальности работать не пошел. Карьера военного показалась ему куда более привлекательной. Его первой горячей точкой стало Приднестровье: мужчина нелегально купил две винтовки и уехал добровольцем на войну, чтобы примкнуть к рядам казаков.
Там Стрелков был разведчиком, а также соорудил свой первый «танк»: по его инициативе бульдозер обшили большими стальными листами. Техника оказалась достаточно мощной, несмотря на странность конструкции, и даже смогла перевернуть молдавский бронетранспортер.
Позднее Стрелков-Гиркин стал добровольцем в Боснии и в бригадах сербской армии. Сербы прозвали его «царским офицером»: военный никогда не скрывал, что придерживается монархических взглядов, а его манера общения многим казалась старомодной.
ФСБ и новая фамилия
В начале девяностых Гиркин прошел срочную службу в России. Армия пришлась ему по душе, и он остался служить по контракту: вначале был сержантом мотострелковой бригады, после его назначили разведчиком-дальномерщиком в минометном дивизионе. Позднее военный отправился на первую чеченскую войну, после которой Гиркин проходил службу в других регионах страны.
В 1998 году он впервые попал в часть специального назначения ФСБ: вначале в Дагестан, год спустя — в Чечню. Таким образом он оказался на второй чеченской войне. Тогда же Гиркин и придумал свой псевдоним: фамилию Стрелкова носила его бабушка по отцовской линии.
В ФСБ Гиркин-Стрелков проработал много лет. Со временем Стрелков дослужился до звания полковника, но в
Министр обороны ДНР
Какое-то время после увольнения Стрелков спокойно сидел на пенсии и работал начальником службы безопасности инвестиционного фонда «Маршал-Капитал», который принадлежал православному миллиардеру Константину Малофееву, главе «Царьграда».
В 2014 году Крым стал частью России и Стрелков не смог остаться в стороне от таких событий. Во время присоединения полуострова он руководил одним из отрядов самообороны, а в марте
Позднее, 12 апреля, вооруженная группа под руководством Стрелкова заняла административные здания в Славянске и объявила, что город перешел под контроль ДНР. За это Стрелкова включили в санкционные списки Евросоюза, где он числится как действующий офицер российского ГРУ, «причастный к инцидентам в Славянске».
Среди сторонников «русской весны» Стрелков-Гиркин практически сразу стал культовой фигурой: его назначили министром обороны ДНР. Он объявил себя также военным комендантом Донецка и ввел в городе военное положение. Однако долго эту должность политик занимать не стал: уже в августе
Сам он объяснил это тем, что его вынудили пойти на такие меры.
Позднее Стрелков заявил, что считает свои действия одним из триггеров развязавшихся в Донбассе военных действий.
— Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось, — сказал он в интервью газете «Завтра».
Приговор за сбитый «Боинг»
17 июля 2014 года на востоке Донецкой области произошла авиакатастрофа: гражданский самолет сбили ракетой. В результате этого погибли все 298 человек, которые находились на борту. Крушение лайнера вошло в десятку крупнейших трагедий за всю историю авиации.
Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Через 2 часа и 49 минут после взлета был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», и развалился на несколько частей. Обломки лайнера рухнули на землю в районе сёл Грабово, Рассыпное, Петропавловка и поселка городского типа Рассыпное.
Расследование причин продолжалось много лет и завершилось не в пользу Стрелкова: суд в Гааге признал его одним из виновных в уничтожении «Боинга». Военного заочно приговорили к пожизненному заключению.
В качестве доказательства обвинение привело показания свидетелей. Один из них видел пуск ракеты из российской установки «Бук», а другие заметили дымный след и слышали взрывы, а также заявляли о том, что видели комплекс в зоне предполагаемого пуска. Кроме того, по результатам экспертизы, «Боинг» поразили ракетой именно этого комплекса.
Сам Стрелков, отвечая на вопросы о «Боинге», заявлял, что подчиненное ему ополчение самолет не сбивало — при этом он не подтверждал и не отрицал, что его могли сбить именно российские военные.
Критика российских военных
В 2014 году Стрелков возглавил общественное движение «Новороссия». Оно занимается поставками гуманитарной помощи и амуниции для военнослужащих ДНР. Тогда же убежденный монархист заявил о том, что такая власть лучше всего подходит российскому обществу.
— У человечества мало опыта в том, что касается демократии, зато много в отношении монархии. Я сторонник ортодоксальной монархии, — приводит его слова «Ъ».
После начала спецоперации Стрелков неоднократно заявлял о том, что России нужна хотя бы частичная мобилизация. На само проведение спецоперации экс-министр обороны ДНР вначале отреагировал с энтузиазмом, но позднее стал критиковать действия Минобороны: он далеко не всегда был не согласен с тактикой военных. Кроме того, Стрелков предлагал возглавить народное ополчение, чтобы охранять пограничные области, но эти заявления не привели ни к каким результатам.
В августе 2022 года СМИ сообщили о том, что Стрелкова задержали в Крыму при попытке попасть в зону спецоперации. Это подтвердил его соратник Александр Жучковский: в своем телеграм-канале он заявил, что Гиркин «действительно пытался попасть на фронт», чтобы участвовать в боевых действия. Сам Стрелков информацию о задержании опроверг, но заявил, что готов появиться на фронте в будущем.
Он действительно попал в зону СВО в октябре прошлого года. Вскоре после этого украинское ГРУ заявило, что за пленение военного готовы предоставить награду в
В декабре 2022 года Стрелков вернулся в Москву. Как выяснилось, официально он не состоял в полку, хотя и носил с собой оружие и боеприпасы.
Месяц спустя глава «Вагнера» Евгений Пригожин предлагал Стрелкову стать участником ЧВК, но с одним условием: Пригожин заявил, что военному придется ответить на вопросы «совета командиров». Стрелков отказался от этого предложения.
— Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались, — прокомментировал он свой отказ.
21 июля стало известно о задержании Стрелкова и обысках в его квартире. Супруга военного Мирослава Регинская заявила о том, что ему выдвинули обвинения по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Как сообщает РБК, задержание провели по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». По данным источника издания, расследование ведет не Следственный комитет, а ФСБ.
Ранее мы поговорили с адвокатом Игоря Стрелкова. Юрист рассказал, за что могли задержать политика, и отметил, что военный был к этому готов, «как самурай».