Замглавы Минборнауки умер в самолете, летевшем из Кубы

В Минобрнауки сообщили о смерти замглавы ведомства Петра Кучеренко. 20 мая он возвращался из рабочей командировки на Кубу, в самолёте ему стало плохо.
— Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось, — рассказали в Минобрнауки.
Петру Кучеренко было 46 лет. Заместителем главы Минобрнауки он стал в марте 2020 года, а спустя год его назначили статс-секретарём. Свою политическую карьеру начал в 1999 году, когда стал помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. С 2001 по 2006 годы возглавлял ряд общественных структур, занимался проектами общественно-государственного партнёрства в социальной и образовательной сферах, затем работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов и преподавал на кафедре конституционного и муниципального права в РУДН.
В 2012 году возглавил аппарат комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества в Совфеде, а с 2014 по 2020 годы руководил аппаратом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Жена — певица Диана Гурцкая, вместе они воспитывали сына.