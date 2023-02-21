Фонд помощи и отпуска военным: что пообещал Путин участникам СВО

Владимир Путин 21 февраля впервые за два года обратился с посланием Федеральному собранию. Первая часть послания была посвящена специальной военной операции, в том числе — поддержке участников СВО и их семей. В этом материале мы собрали все обещания президента участникам специальной военной операции.
Государственный фонд поддержки
Владимир Путин заявил, что понимает, как сейчас тяжело семьям погибших бойцов и тем, кто был ранен во время боевых действий.
— Наш долг — поддержать эти семьи. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.
Президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.
Путин заявил, что ждет от всех структур власти пристального внимания к проблемам участников СВО и их семей. За каждой семьей должен быть социальный работник, развернуть эту работу во всех регионах нужно до конца года.
Регулярные отпуска
Путин отметил, что служба в зоне СВО связана с каждодневным риском для здоровья и жизни.
— Для всех участников СВО нужно установить регулярный отпуск в 14 дней без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца было время на родных и близких, — заявил Путин.
Президент отметил, что отпуск будут действовать для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев.
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Арендное жилье для работников ОПК
Еще одно поручение — по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Президент говорит о том, что на заводах и в конструкторских бюро трудятся не только опытные сотрудники, но и молодые люди, которые делают «всё для победы». Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК — ставка будет ниже рыночной, основную часть платы возьмет на себя государство.
Путин пообещал и ряд других мер поддержки, которые коснутся не только участников спецоперации и сотрудников оборонно-промышленного комплекса, — увеличение налогового вычета на образование детей, дополнительное повышение минимального размера оплаты труда, а также сделал еще ряд заявлений о внутренней и внешней политике России.