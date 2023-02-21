Фонд помощи и отпуска военным: что пообещал Путин участникам СВО

— Наш долг — поддержать эти семьи. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.



Президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.



Путин заявил, что ждет от всех структур власти пристального внимания к проблемам участников СВО и их семей. За каждой семьей должен быть социальный работник, развернуть эту работу во всех регионах нужно до конца года.

