Владимир Путин сегодня обратится с посланием к Федеральному собранию и россиянам

Сегодня президент России Владимир Путин выступит с посланием к членам Федерального собрания. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве и станет первым с начала специальной военной операции на территории Украины. Начало обращения — в 12:00 мск, мы будем вести на нашем сайте прямую трансляцию.
Согласно российской Конституции, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях президент излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что президент затронет тему СВО и международной обстановки.
— Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей, — заявил Песков.
Отметим, что после оглашения послания на внеплановое заседание соберутся члены Госдумы и Совета Федерации. По официальным данным, в частности, на этих заседаниях будут рассмотрены бюджетные законы.