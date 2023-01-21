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Минюст признал иноагентом новосибирский проект для трансгендерных людей и их близких

Проект официально работает с 2015 года, неофициально — больше 10 лет

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Ведомство пополняет списки иноагентов каждую пятницу

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Минюст России внес в список иноагентов новосибирский проект для трансгендерных людей и их близких Т9 NSK*.

Проект организовывает в Новосибирске просветительские мероприятия на тему трансгендерного перехода — кинопоказы, психологические консультации, информационные семинары, а также проводит группы поддержки для трансгендерных людей, их родителей и близких. На сайте проекта указано, что рабочая группа состоит из 12 человек — в их числе психологи, психоаналитики и равные консультанты.

В список иноагентов 20 января Минюст также включил Елизавету Гардымову (певица Монеточка), основателя проекта против коррупции и пыток Gulagu.net Владимира Осечкина, депутата Мосгордумы, члена фракции «Яблоко» Дарью Беседину, блогера Вадима Харченко, активиста Ибрагима Яганова, блогера Антона Устимова (Пикули)*.

Неделю назад список иноагентов пополнил актер Артур Смольянинов*.

* Признаны в РФ иноагентами.

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