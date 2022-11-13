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Спецоперация на Украине

Бывший прокурор Бердска Андрей Кузнецов получил должность в Херсонской области

В новом для себя регионе Кузнецов стал заместителем главы надзорного ведомства

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Карьеру в прокуратуре Кузнецов начал в 2003 году

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей и их заместителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В их список попал Андрей Кузнецов, он с 2021 года руководил прокуратурой города Бердска.

В Херсонской области и. о. прокурора стал старший советник юстиции Андрей Петров, его первым заместителем — старший советник юстиции Павел Зернов, а зампрокурора — старший советник юстиции Андрей Кузнецов.

— Да, Андрей Кузнецов — бывший прокурор Бердска, — сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.

Андрей Кузнецов родился в 1982 году. В 2004 году окончил Томский государственный университет, получив высшее образование по специальности «юриспруденция».

Карьеру начинал следователем в Искитимской межрайонной прокуратуре, затем работал следователем в прокуратуре Первомайского района, помощником искитимского прокурора, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере в прокуратуре области, заместителем искитимского прокурора.

С 2014 по 2021 год являлся прокурором Новосибирского района Новосибирской области. Летом 2021 года Андрей Кузнецов был назначен прокурором города Бердска.

В 2015 году награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает детей.

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