Бывший прокурор Бердска Андрей Кузнецов получил должность в Херсонской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей и их заместителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В их список попал Андрей Кузнецов, он с 2021 года руководил прокуратурой города Бердска.



В Херсонской области и. о. про курора стал старший советник юстиции Андрей Петров, его первым заместителем — старший советник юстиции Павел Зернов, а зампрокурора — старший советник юстиции Андрей Кузнецов.

