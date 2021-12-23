Пытки в тюрьмах, Навальный и любимчики среди министров: о чём 4 часа говорил Путин

17 уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Там свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела.



Об индексации пенсий

Да, полностью согласен, мы не должны об этом забывать. Правительство должно сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. В следующем году будут приняты решения по силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в силовых структурах. Это коснется и пенсий военнослужащих.



О традиционных ценностях и новой этике

Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, да пожалуйста. Но есть же здравый смысл. Спортсмены-мужчины объявляют себя женщинами и выступают по тяжелой атлетике. Женский спорт так перестанет существовать, должен же быть здравый смысл. Я придерживаюсь традиционного подхода. Мама — это мама, отец — это отец. Надеюсь, что у нас есть внутренняя моральная защита. Особенность нашего общества — мы научились с уважением относиться друг к другу. Мы должны брать всё прогрессивное, что помогает развиваться в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах. Надеюсь, что внутренних систем защиты от этого мракобесия у наших народов хватит.





О ценах на жилье и льготной ипотеке

Действительно, выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. Конечно, при определенном уровне развития строительных технологий и промышленного производства стройматериалов это сказывается на ценах. Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Однако льготная ипотека приводит не только к подорожанию, но и к улучшению условий жизни многих семей.



Об отношениях с Дедом Морозом

Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразно. Благодарен за то, что могу общаться с вами, и за высокую должность. Будем надеяться, что он будет одаривать нас не только подарками, но и осуществлением наших планов.





О любимчиках в правительстве

У меня не может быть любимчиков. Я со многими людьми работаю много лет. Если вижу, что недорабатывают, я всегда на это указываю и добиваюсь должного отношения к вопросам, которые мы прорабатываем. А что касается премий, то по результатам работы некоторые члены администрации и правительства достойны. Но тут надо оценивать общую работу правительства, а не выделять кого-то. Вопрос не в том, кто хороший или плохой, а в том, как мы руководим.

И самое важное: почему президент берет в тайгу Шойгу, а Мишустина не берет?

Если мы еще и Мишустина будем брать, то, как в старом еврейском анекдоте, а кто в лавке-то останется?

