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Депутаты собрались освободить от должности Уполномоченную по правам человека, но пока передумали

Этот вопрос был в повестке сессии Заксобрания, но его сняли с обсуждения

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Нина Шалабаева занимает пост омбудсмена Новосибирской области с 2013 года

Нина Шалабаева занимает пост омбудсмена Новосибирской области с 2013 года

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Депутаты отложили вопрос о снятии с должности областного омбудсмена

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отложили решение снять с должности Уполномоченного по правам человека Нину Шалабаеву.

Вопрос «О досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области» был в повестке сессии Заксобрания. С докладом должен был выступать первый заместитель председателя Андрей Панфёров. По информации издания «Континент Сибирь», Нина Шалабаева сама подала в отставку, депутаты должны были принять ее на очередной сессии.

Однако вопрос решили снять с повестки без объяснения причин.

Нина Шалабаева работает в должности Уполномоченного по правам человека 8 лет, с ноября 2013 года. С 2011 по 2013 год она занимала должность заместителя председателя избирательной комиссии Новосибирской области. В 2010–2011 годах возглавляла Аппарат Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». До этого работала в редакции Областного депутатского канала старшим редактором социальных программ, заместителем главного редактора по связям с общественностью.

В прошлом году Нина Шалабаева выступила против принятия закона о домашнем насилии.

— Хотела бы отметить, что семейное насилие существует и носит зачастую латентный характер. Ко мне часто обращаются женщины. Этот законопроект направлен не на профилактику семейно-бытового насилия — он лишь прикрыт декларациями такого содержания. В реальности он направлен на достижение совершенно других целей. В случае его принятия будет нанесен существенный урон конституционным правам граждан, институту семьи в целом. Ни в коем случае нельзя принимать в такой редакции этот закон, — заявила омбудсмен во время круглого стола в Заксобрании Новосибирской области.

В 2019 году Нина Шалабаева заступилась за бывшего школьника, которого обвиняли в подделке оценок в электронном журнале. Омбудсмен сказала, что наказание для школьника-хакера слишком суровое и несоизмеримо с совершенным им поступком.

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уполномоченный по правам человекаомбудсмен Новосибирской области
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