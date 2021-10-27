Депутаты горсовета одобрили повышение зарплат чиновникам Новосибирска

Новосибирским чиновникам поднимут зарплату на 3,9%
Совет депутатов Новосибирска в первом чтении одобрил повышение зарплаты для муниципальных госслужащих на 3,9%. За решение проголосовали 37 членов горсовета из 44.
— Предлагается с 1 октября этого года проиндексировать на 3,9% должностные оклады муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и размер ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, — пояснила Анна Макарухина, и. о. начальника департамента правовой и кадровой политики мэрии.
Депутат Хельга Пирогова предложила проанализировать зарплаты чиновников старшего и младшего классов, чтобы определить, каким должно быть повышение.
— Необходимо провести мониторинг среднемесячной оплаты труда с учетом всех установленных надбавок старшей и младшей группы должностей: мэрия, совет депутатов, КСП, муниципальная избирательная комиссия. Главный вопрос — это разрыв между зарплатами у высшего звена и младших сотрудников, потому что это разница в десятки раз. Есть предложение проанализировать и принять решение, например, высшему звену не повышать, а младшему повысить больше, чем на 3,9%, — заявила депутат.
Но поправку Хельги Пироговой не приняли. Депутат Антон Картавин предложил провести индексацию в 10% для младших муниципальных служащих, но не повышать ее лицам, которые занимают муниципальные должности — к таким относится мэр Новосибирска и глава совета депутатов. Эту поправку рассмотрят во втором чтении.
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