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Депутаты горсовета одобрили повышение зарплат чиновникам Новосибирска

Оклады могут увеличиться на 3,9%

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В ноябре вопрос рассмотрят во втором чтении

В ноябре вопрос рассмотрят во втором чтении

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Новосибирским чиновникам поднимут зарплату на 3,9%

Совет депутатов Новосибирска в первом чтении одобрил повышение зарплаты для муниципальных госслужащих на 3,9%. За решение проголосовали 37 членов горсовета из 44.

— Предлагается с 1 октября этого года проиндексировать на 3,9% должностные оклады муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и размер ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, — пояснила Анна Макарухина, и. о. начальника департамента правовой и кадровой политики мэрии.

Депутат Хельга Пирогова предложила проанализировать зарплаты чиновников старшего и младшего классов, чтобы определить, каким должно быть повышение.

— Необходимо провести мониторинг среднемесячной оплаты труда с учетом всех установленных надбавок старшей и младшей группы должностей: мэрия, совет депутатов, КСП, муниципальная избирательная комиссия. Главный вопрос — это разрыв между зарплатами у высшего звена и младших сотрудников, потому что это разница в десятки раз. Есть предложение проанализировать и принять решение, например, высшему звену не повышать, а младшему повысить больше, чем на 3,9%, — заявила депутат.

Но поправку Хельги Пироговой не приняли. Депутат Антон Картавин предложил провести индексацию в 10% для младших муниципальных служащих, но не повышать ее лицам, которые занимают муниципальные должности — к таким относится мэр Новосибирска и глава совета депутатов. Эту поправку рассмотрят во втором чтении.

Летом этого года мэр Анатолий Локоть отчитался о своих доходах за 2019 год. Тогда он заработал 3,63 миллиона рублей. При этом градоначальник жил в квартире жены.

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