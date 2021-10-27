Депутаты горсовета одобрили повышение зарплат чиновникам Новосибирска

Совет депутатов Новосибирска в первом чтении одобрил повышение зарплаты для муниципальных госслужащих на 3,9%. За решение проголосовали 37 членов горсовета из 44.



— Предлагается с 1 октября этого года проиндексировать на 3,9% должностные оклады муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и размер ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, — пояснила Анна Макарухина, и. о. начальника департамента правовой и кадровой политики мэрии.



Депутат Хельга Пирогова предложила проанализировать зарплаты чиновников старшего и младшего классов, чтобы определить, каким должно быть повышение.