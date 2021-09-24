Не нужно оскорблений: депутаты-женщины попросили коллег не ругаться во время сессий горсовета Новосибирска

Депутаты-женщины попросили коллег не ругаться на сессиях горсовета Новосибирска
Женщины-депутаты горсовета Новосибирска попросили своих коллег быть более вежливыми. Обращение у себя в соцсетях опубликовала независимый депутат Наталья Пинус.
— Уважаемые коллеги! Мы уважительно относимся к проявлению активной деятельной позиции. Понимаем, что некоторые острые темы могут затрагивать эмоциональную сферу. Обращаемся к вам с просьбой. Быть более корректными, и проявлять уважение друг к другу на сессиях Совета. По возможности не допускать оскорблений в высказываниях, и в ходе выступлений придерживаться повестки. Городской парламент — это место для дискуссий. Мы призываем вас к тому, чтобы эти дискуссии были реализованы в достойном и уважительном формате. Убеждены, корректная форма только усилит ваши высказывания и будет способствовать общей продуктивной коммуникации на благо развития родного Новосибирска, — говорится в тексте обращения депутаток.
Авторы обращения отметили, что с каждой сессией звучит всё больше оскорбительных высказываний при общении депутатов друг с другом. По мнению авторов, это не добавляет уважения к горсовету со стороны избирателей, и затрудняет конструктивный диалог.
Под обращением подписались Наталья Пинус, Светлана Каверзина, Хельга Пирогова, Ирина Беспечная, Екатерина Козловская, Ирина Константинова, Елена Воронина, Лилия Гончарова и Инна Ильиных.
Спикер горсовета Дмитрий Асанцев в разговоре с НГС поддержал инициативу коллег:
— Я пока официального обращения не видел, но знаю, что планировалось. Наверное, определенной категории мужчин в депутатском корпусе нужно задуматься над тем, как они себя вели на публичной общественной площадке. Это обращение совершенно точно своевременно. Последняя сессия показала, что, к сожалению, определенные коллеги позволяют себе достаточно нетактичные выражения полуоскорбительного характера, которые могут воспринимать двояко. Выглядит всё это некрасиво, — сказал Дмитрий Асанцев.
Последняя сессия горсовета прошла в среду, 22 сентября. На заседании живо обсуждали разные вопросы: введение электронного голосования в Новосибирской области, состояние дорог и нового вице-спикера.