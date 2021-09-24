Не нужно оскорблений: депутаты-женщины попросили коллег не ругаться во время сессий горсовета Новосибирска

Женщины-депутаты горсовета Новосибирска попросили своих коллег быть более вежливыми. Обращение у себя в соцсетях опубликовала независимый депутат Наталья Пинус.

— Уважаемые коллеги! Мы уважительно относимся к проявлению активной деятельной позиции. Понимаем, что некоторые острые темы могут затрагивать эмоциональную сферу. Обращаемся к вам с просьбой. Быть более корректными, и проявлять уважение друг к другу на сессиях Совета. По возможности не допускать оскорблений в высказываниях, и в ходе выступлений придерживаться повестки. Городской парламент — это место для дискуссий. Мы призываем вас к тому, чтобы эти дискуссии были реализованы в достойном и уважительном формате. Убеждены, корректная форма только усилит ваши высказывания и будет способствовать общей продуктивной коммуникации на благо развития родного Новосибирска, — говорится в тексте обращения депутаток.