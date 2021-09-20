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ЦИК обработала 9% голосов: первые результаты

5-процентный барьер пока прошли четыре партии

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Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени

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Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов в Госдуму. После обработки 9% протоколов, «Единая Россия» набирает 38,68% голосов, КПРФ — 25,11%, ЛДПР — 9,59%, партия «Новые люди» — 7,89% и «Справедливая Россия» — 6,66%. Подсчет голосов продолжается.

Данные после обработки 9% протоколов

Данные после обработки 9% протоколов

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Единый день голосования, назначенный на 19 сентября, в этом году из-за пандемии коронавируса растянулся на три дня: выборы проходили всю пятницу, субботу и воскресенье. Явка на 18:00 19 сентября, по данным ЦИК, составила 45,15% избирателей. Это данные без учета дистанционного голосования.

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выборы в ГосдумуголосованиеЦИК РФ
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