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Дальний Восток закончил голосовать на выборах в Государственную думу

В остальной России голосование продолжается, последними закроются участки в Калининградской области

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Выборы в Госдуму начались в эту пятницу

Выборы в Госдуму начались в эту пятницу

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Дальневосточная часть России закончила голосовать на выборах депутатов в Государственную думу. Последние участки закрылись в Бурятии в 15:00 по московскому времени. За соблюдением всех правил голосования следили больше 20 тысяч наблюдателей. Они, по данным местных избиркомов, серьезных нарушений не зафиксировали.

Одновременно с выборами депутатов в Хабаровском крае выбирали губернатора. В 2020 году предыдущего главу региона Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств.

В остальных регионах России голосование продолжается, последними закроются участки в Калининградской области. По данным на 10:00 МСК, явка на выборы по стране составила 35,69 %. На 45-ти участках в более десяти регионах страны ЦИК признал недействительными 7 465 бюллетеней — это в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ульяновской, Челябинской, Самарской, Ленинградской и Московской областях, Мордовии, Башкортостане и в Камчатском крае.

— Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными, — подчеркивала глава Центрального избиркома Элла Памфилова.

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Дальний ВостокЦИКвыборы в Госдумуголосованиеизбирательный участокЭлла Памфилова
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