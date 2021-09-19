Дальний Восток закончил голосовать на выборах в Государственную думу

Дальневосточная часть России закончила голосовать на выборах депутатов в Государственную думу. Последние участки закрылись в Бурятии в 15:00 по московскому времени. За соблюдением всех правил голосования следили больше 20 тысяч наблюдателей. Они, по данным местных избиркомов, серьезных нарушений не зафиксировали.
Одновременно с выборами депутатов в Хабаровском крае выбирали губернатора. В 2020 году предыдущего главу региона Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств.
В остальных регионах России голосование продолжается, последними закроются участки в Калининградской области. По данным на 10:00 МСК, явка на выборы по стране составила
— Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными, — подчеркивала глава Центрального избиркома Элла Памфилова.