К концу первого дня выборов на участки пришли почти 17% россиян

ЦИК подводит предварительные итоги первого дня голосования: по данным избиркома, явка на 20:00 мск по стране составила 16,85% избирателей. Данные приводятся без учета электронного голосования. При этом еще в 16:00 мск явка была на уровне 9,16%.
В ряде регионов голосование проходит в электронном формате. Известно, что в Москве онлайн проголосовал уже 1 миллион человек. Дистанционно волеизъявились и первые лица государства — президент Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин.
Выборы в Государственную думу продолжатся все выходные, 18 и 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования решено было превратить в трехдневный. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 часов местного времени.