В Новосибирской области завершился первый день голосования. Сколько человек проголосовали?

В 20:00 в Новосибирской области завершился первый день голосования по выборам депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований.

Предварительная явка в Новосибирской области в первый день голосования составила 10,35%, проголосовали 223 тысячи 234 избирателя , из них «на дому» — 26 тысяч 817 избирателей , сообщили в избиркоме НСО.

Явка в Новосибирской области по избирательным округам выглядит следующим образом:

