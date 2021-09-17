В Новосибирской области завершился первый день голосования. Сколько человек проголосовали?

Опубликована предварительная явка на выборах в НСО
В 20:00 в Новосибирской области завершился первый день голосования по выборам депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований.
Предварительная явка в Новосибирской области в первый день голосования составила 10,35%, проголосовали
Явка в Новосибирской области по избирательным округам выглядит следующим образом:
округ № 135 — проголосовали
округ № 136 — проголосовали
округ № 137 — проголосовал
округ № 138 — проголосовали
По состоянию на 19:30 на избирательных участках Новосибирской области присутствовали 4503 наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса. Из них от политических партий с правом совещательного голоса — 627, наблюдателей — 2435 человек.
От кандидатов присутствовали 669 членов комиссии с правом совещательного голоса и 393 наблюдателя.
От Общественной палаты Новосибирской области на участках находились 379 наблюдателей.
Выборы будут идти в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Год назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил низкую явку на выборах в городской Совет депутатов и региональное Заксобрание сбором урожая картошки. Тогда явка составила 28%.
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