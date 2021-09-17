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В Новосибирской области завершился первый день голосования. Сколько человек проголосовали?

«На дому» свой голос отдал каждый десятый

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Выборы в НСО проходят на 1996 избирательных участках

Выборы в НСО проходят на 1996 избирательных участках

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Опубликована предварительная явка на выборах в НСО

В 20:00 в Новосибирской области завершился первый день голосования по выборам депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований.

Предварительная явка в Новосибирской области в первый день голосования составила 10,35%, проголосовали 223 тысячи 234 избирателя, из них «на дому» — 26 тысяч 817 избирателей, сообщили в избиркоме НСО.

Явка в Новосибирской области по избирательным округам выглядит следующим образом:

округ № 135 — проголосовали 61 тысяча 45 избирателей (11,35%);
округ № 136 — проголосовали 58 тысяч 32 избирателя (10,46%);
округ № 137 — проголосовал 56 тысяч 361 избиратель (10,87%);
округ № 138 — проголосовали 47 тысяч 796 избирателей (8,77%).

Все участки закрылись в 20:00

Все участки закрылись в 20:00

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По состоянию на 19:30 на избирательных участках Новосибирской области присутствовали 4503 наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса. Из них от политических партий с правом совещательного голоса — 627, наблюдателей — 2435 человек.

От кандидатов присутствовали 669 членов комиссии с правом совещательного голоса и 393 наблюдателя.

От Общественной палаты Новосибирской области на участках находились 379 наблюдателей.

Выборы будут идти в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Год назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил низкую явку на выборах в городской Совет депутатов и региональное Заксобрание сбором урожая картошки. Тогда явка составила 28%.

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явка на выборахвыборы-2021
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