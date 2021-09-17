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На Дальнем Востоке завершился первый день голосования

Последними участки закроются в Калининградской области

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Выборы проходят с 17 по 19 сентября

Выборы проходят с 17 по 19 сентября

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В регионах Дальнего Востока завершился первый день голосования. На Камчатке и Чукотке избирательные участки закрылись, когда в Москве еще было утро — в 20:00 по местному времени (это 11:00 мск). Последними закрылись избирательные участи в Бурятии (15:00 мск).

Явка на Сахалине и Курилах к 15:00 местного времени составила почти 10%. В Камчатском крае — 12,71%. На Чукотке к полудню волеизъявились свыше 15% местных жителей. В Приморье явка к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%, свидетельствуют данные местных избиркомов.

Голосование продолжается в остальных регионах России, последние участки закроются в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов.

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Государственная думаДальний Востоквыборы в Госдумуизбирательный участок
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