На Дальнем Востоке завершился первый день голосования

В регионах Дальнего Востока завершился первый день голосования. На Камчатке и Чукотке избирательные участки закрылись, когда в Москве еще было утро — в 20:00 по местному времени (это 11:00 мск). Последними закрылись избирательные участи в Бурятии (15:00 мск).
Явка на Сахалине и Курилах к 15:00 местного времени составила почти 10%. В Камчатском крае — 12,71%. На Чукотке к полудню волеизъявились свыше 15% местных жителей. В Приморье явка к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%, свидетельствуют данные местных избиркомов.
Голосование продолжается в остальных регионах России, последние участки закроются в Калининградской области в 20:00 по местному времени.
Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов.