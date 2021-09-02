Новосибирский филиал службы доставки роллов атаковали расисты, и это только начало

Новосибирский филиал службы доставки роллов атаковали расисты
Новосибирск невольно оказался втянут в очередной скандал с «Мужским государством» — шовинистической, расистской группой, которая уже несколько лет терроризирует самых разных жертв по всей России. На этот раз под удар попало местное отделение сети «Ёбидоёби» (доставка роллов и блюд японской кухни). Обозреватель НГС рассуждает о том, откуда в стране, считавшей себя оплотом интернационализма, взялись борцы за расовую чистоту и что теперь с этим делать тем, кто просто хотел заказать роллов.
В двух словах история с «Ёбидоёби» выглядит следующим образом. Сеть разместила в своих соцсетях фото улыбающегося чернокожего парня с упаковкой роллов в руках в окружении трех девушек европейской внешности. После чего ее точки были подвернуты атаке большого количества поклонников «Мужского государства», которые делали там ложные заказы. Всякий, кто хотя бы иногда пользуется доставкой готовой еды, знает, что оплата заказа часто происходит наличными курьеру.
Технология заключалась в том, что поклонники «Мужского государства» делали заказ, а когда курьер приезжал по указанному адресу, спрашивали, негр ли он. В случае отрицательного ответа (то есть всегда), такой лжеклиент отказывался принимать заказ и платить. Формально в таком подходе не было даже нарушения закона, поскольку этот мелкий потребительский терроризм маскировался под чересчур скрупулезную защиту прав потребителей. Дескать, вы же обещали негра, вот и предоставьте. Крайними в этой ситуации оказываются, кстати, даже не владельцы бизнеса (они-то переживут временные убытки), а несчастные курьеры, которые зарабатывают с реальных доставок.
«Мужское государство» занимается информационным терроризмом уже не первый год. До этого, впрочем, его жертвами становились преимущественно отдельные люди — в основном девушки, которые выбрали себе партнеров неправильной (с точки зрения активистов) расовой принадлежности или просто вели себя недостаточно скромно. На создателя этой организации Владислава Позднякова даже заводили в свое время уголовное дело, но оно было прекращено. Деятельность свою он начинал через закрытый паблик в «ВК», а после того как сеть его заблокировала, «переселился» в «Телеграм», откуда и раздает команды своим поклонникам.
Созданная Поздняковым сетевая структура (судя по результатам ее «работы») достаточно эффективна и не требует никакого существенного финансирования. Большое количество активистов готово принимать участие в травле указанного вождем человека или организации совершенно безвозмездно. И, судя по всему, активность ее будет только расти, поскольку правоохранительная система не считает такую деятельность опасной. В самом деле, ребята же не зарубежную недвижимость чиновников ищут.
Здесь мог быть какой-нибудь патетический пассаж про рост популярности нацизма и расизма в стране, которая с каждым годом всё больше гордится победой над страной, сделавшей в своё время нацизм и расизм своей идеологией. Но в целом это бессмысленно. Те, кто способен понять это, понимают и без меня, остальные поржут и пойдут дальше.
Вопрос в другом: а как с этим всем теперь жить? То есть без конкретно «Ёбидоёби» можно, конечно, обойтись вовсе (да и сама сеть удалила расово неблагонадежную рекламу), но, прошу прощения за каламбур, аппетит приходит во время еды. Завтра расистам придет в голову атаковать сервис такси за засилье там «нерусских» или еще что-то в таком роде.
Во-первых, просто принимать это во внимание — такие угрозы в принципе. Главной проблемой службы доставки, в сущности, стало то, что значительная часть клиентов была не готова платить картой при оформлении заказа. На любую информационную атаку всегда можно придумать контратаку, но клиентам тоже нужно быть готовыми к изменениям (зачастую временным) способа платежей или форматов обслуживания.
Во-вторых, жаловаться. Государственная система, конечно, имеет понятную ориентацию, но чиновники в любом случае вынуждены реагировать на обращения граждан, особенно если таких обращений много. А дальше запущенная в действие государственная машина может засосать и пережевать кого угодно. Это, кстати, наверняка рано или поздно случится и с доморощенными расистами (в истории тому немало примеров) — просто пока они не мешают тому, кто мог бы инициировать против них целенаправленные репрессии. Но момент этот вполне можно ускорить, если в обществе окажется достаточно людей, которых возмущает подобного рода деятельность.
И вообще, судьба страны, состояние общества — это прямой результат активности (или пассивности) ее граждан. Победа Национал-социалистической немецкой рабочей партии на выборах 1933 года вылилась в Третий Рейх, концлагеря и 50 миллионов погибших во Второй Мировой войне только потому, что немцы согласились с предложенным им набором ценностей и практик. А платить за этот выбор пришлось всем. Замерзающему под Сталинградом солдату вермахта или жителю Гамбурга, в дом которого попала американская зажигательная бомба, было уже некому предъявить свое частное несогласие с расовой политикой своего отечества.
Расизм, конечно, это не что-то новое, в той или иной форме он существовал всегда. Точно так же как всегда в Сибири хватало душевных, открытых миру людей, которые не делят окружающих по цвету кожи и разрезу глаз. Убедиться в обоих утверждениях можно, прочитав материал 2012 года о трех афросибиряках.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции