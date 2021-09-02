Новосибирский филиал службы доставки роллов атаковали расисты, и это только начало

Новосибирск невольно оказался втянут в очередной скандал с «Мужским государством» — шовинистической, расистской группой, которая уже несколько лет терроризирует самых разных жертв по всей России. На этот раз под удар попало местное отделение сети «Ёбидоёби» (доставка роллов и блюд японской кухни). Обозреватель НГС рассуждает о том, откуда в стране, считавшей себя оплотом интернационализма, взялись борцы за расовую чистоту и что теперь с этим делать тем, кто просто хотел заказать роллов.



В двух словах история с «Ёбидоёби» выглядит следующим образом. Сеть разместила в своих соцсетях фото улыбающегося чернокожего парня с упаковкой роллов в руках в окружении трех девушек европейской внешности. После чего ее точки были подвернуты атаке большого количества поклонников «Мужского государства», которые делали там ложные заказы. Всякий, кто хотя бы иногда пользуется доставкой готовой еды, знает, что оплата заказа часто происходит наличными курьеру.