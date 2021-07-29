От YouTube потребовали заблокировать канал новосибирского депутата Сергея Бойко

Роскомнадзор требует заблокировать канал депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко на сервисе YouTube. Об этом он рассказал в стриме на своем канале вчера,
— Такое письмо я получил от YouTube, что сутки жить моему каналу осталось. Предлагают идти разбираться в Роскомнадзор, потому что ну как бы «А мы то что? Мы YouTube, к нам Роскомнадзор обратился, мы обязаны заблокировать». Судя по всему, канал будет заблокирован, я пока не вижу перспектив с этим бороться, — заявил он в эфире, приложив скриншот уведомления, которое пришло ему на почту.
В уведомлении указана ссылка на весь канал Сергея Бойко и сообщается, что материалы по ссылке нарушают Федеральный закон Российской Федерации
Пока в реестре Роскомнадзора, где указывается информация, распространяемая с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3–1 Федерального закона
В Роскомнадзор, по информации Сергея Бойко, обратилась Генпрокуратура, предстоящую блокировку он связывает с выборами в Госдуму.
— Есть такое движение по всей стране по блокированию сайтов, каналов оппозиционных, то есть мой здесь просто один из. Не так что сидела-сидела Генпрокуратура и пошла блокировать канал Бойко, а тут ситуация иная: они ищут по всей стране каналы, которые выступают против партии власти, и шлют в YouTube запросы на блокировку. Еще характерная вещь: если смотреть в текст закона и смотреть в текст сообщения YouTube, подразумевается, что жалоба должна быть на конкретное видео. Но в случае со мной Генпрокуратура действует интереснее. У меня там 352 видео, но Генпрокуратура не указала какого-то конкретного видео, просто дала ссылку на весь канал. Я считаю, что это в чистом виде акт политической цензуры и всё. Власти не нравится, что я говорю, и они просят через YouTube заставить меня замолчать, — объяснил он.
По его словам, в уведомлении о блокировке не указана причина требований Генпрокуратуры, какого-то судебного решения также нет. Но по новому закону, как говорит депутат, Генпрокуратура может блокировать определенные материалы без суда.
НГС отправил запрос в Генпрокуратуру по ситуации.
Ранее Сергей Бойко был координатором штаба Навального* (Признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) в Новосибирске. В апреле отделение штаба было закрыто, тогда Сергей Бойко рассказал НГС о причинах закрытия и своих дальнейших планах.