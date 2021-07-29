От YouTube потребовали заблокировать канал новосибирского депутата Сергея Бойко

Роскомнадзор требует заблокировать канал депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко на сервисе YouTube. Об этом он рассказал в стриме на своем канале вчера, 28 июля .

— Такое письмо я получил от YouTube, что сутки жить моему каналу осталось. Предлагают идти разбираться в Роскомнадзор, потому что ну как бы «А мы то что? Мы YouTube, к нам Роскомнадзор обратился, мы обязаны заблокировать». Судя по всему, канал будет заблокирован, я пока не вижу перспектив с этим бороться, — заявил он в эфире, приложив скриншот уведомления, которое пришло ему на почту.