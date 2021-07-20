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Главврач Коммунарки Денис Проценко призвал кандидатов в депутаты Госдумы прививаться от COVID-19

Это же он посоветовал агитаторам и сотрудникам предвыборных штабов

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Денис Проценко тоже выдвигается в Госдуму в этом году

Денис Проценко тоже выдвигается в Госдуму в этом году

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал кандидатов в депутаты Госдумы, сотрудников предвыборных штабов и агитаторов вакцинироваться от коронавируса. Сам Денис Проценко тоже примет участие в этих выборах как кандидат — он вошел в общефедеральную часть списка «Единой России».

— Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти — это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена, — сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. — Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки.

«Единая Россия» также обратилась к другим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании.

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выборы в ГосдумуДенис Проценкокоронавирусвакцинация от COVID-19
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