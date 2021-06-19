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Путин назвал федеральных кандидатов «Единой России» на выборах. Среди них главврач Коммунарки

Рассказываем, кто еще вошел в первую пятерку

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Денис Проценко — главврач московской Коммунарки. Его называют «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России»

Денис Проценко — главврач московской Коммунарки. Его называют «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России»

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Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» назвал кандидатуры в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецову и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

— Единая Россия» ставит задачу победы на выборах, но это не самоцель, главное — добиваться большего для страны, — заявил Владимир Путин. — Программа «Единой России», как партии-лидера, должна быть по-настоящему народной.

Большинство аналитиков ожидали, что федеральный список «Единой России» возглавит Медведев. Сам Медведев добавил, что озвученная Путиным пятерка лидеров избирательного списка «Единой России» — это их совместная инициатива.

Накануне мы писали, что выборы в Госдуму будут проходить три дня: 17-19 сентября. ЦИК пообещал, что голосовать на пеньках не придется. В 2021 году пройдут выборы не только в Госдуму. Новых глав регионов выберут в Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях, Мордовии, Тыве и в Хабаровском крае. Через голосование в парламенте определят глав республик Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкессии. Еще в нескольких регионах выберут депутатов в местные думы и законодательные собрания.

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«Единая Россия»Владимир ПутинСергей Шойгувыборывыборы в ГосдумуДенис Проценко
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