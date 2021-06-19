Путин назвал федеральных кандидатов «Единой России» на выборах. Среди них главврач Коммунарки

Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» назвал кандидатуры в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.
Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецову и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
— Единая Россия» ставит задачу победы на выборах, но это не самоцель, главное — добиваться большего для страны, — заявил Владимир Путин. — Программа «Единой России», как партии-лидера, должна быть по-настоящему народной.
Большинство аналитиков ожидали, что федеральный список «Единой России» возглавит Медведев. Сам Медведев добавил, что озвученная Путиным пятерка лидеров избирательного списка «Единой России» — это их совместная инициатива.
Накануне мы писали, что выборы в Госдуму будут проходить три дня: 17-19 сентября. ЦИК пообещал, что голосовать на пеньках не придется. В 2021 году пройдут выборы не только в Госдуму. Новых глав регионов выберут в Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях, Мордовии, Тыве и в Хабаровском крае. Через голосование в парламенте определят глав республик Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкессии. Еще в нескольких регионах выберут депутатов в местные думы и законодательные собрания.