Они еще и депутаты! 12 знаменитостей в Госдуме и законы, которые они сочиняют

Валуев занимается политикой больше десяти лет. Еще в 2011 году избрался от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» и в предыдущем созыве был членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Депутатскую карьеру Валуев начал с замены кресла: стандартное спортсмену ростом 2 метра 13 см оказалось маловато.



— Кресло обычное, такое же, как у всех депутатов, только спинка чуть выше — чтобы подпирать мне спину. Но сегодня всё равно было очень неудобно в нем сидеть, — жаловался тогда Валуев. — Я просил, перед тем как это кресло устанавливали, чтобы наклон спинки сделали больше, чтобы спина отдыхала. Я попросил еще раз сегодня.

Новое кресло ему, кстати, сделали.