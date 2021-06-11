Они еще и депутаты! 12 знаменитостей в Госдуме и законы, которые они сочиняют

Государственная дума в своем прежнем составе дорабатывает последние дни и готовится к новым выборам. Среди депутатов (а их, на минуточку,
Николай Валуев, бывший боксер, чемпион мира в тяжелом весе
Придуманных законов: 25
Посещенных заседаний: 310
Прогулянных заседаний: 50
Валуев занимается политикой больше десяти лет. Еще в
— Кресло обычное, такое же, как у всех депутатов, только спинка чуть выше — чтобы подпирать мне спину. Но сегодня всё равно было очень неудобно в нем сидеть, — жаловался тогда Валуев. — Я просил, перед тем как это кресло устанавливали, чтобы наклон спинки сделали больше, чтобы спина отдыхала. Я попросил еще раз сегодня.
Новое кресло ему, кстати, сделали.
В 2016 году Валуев переизбрался в Госдуму
Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт
Придуманных законов: 5
Посещенных заседаний: 292
Прогулянных заседаний: 68
Валентина Терешкова начала заниматься политикой еще при советской власти: в 1960–1980-х годах была депутатом Верховного Совета СССР и возглавляла Комитет советских женщин. Впервые в Госдуму выдвинулась в
В этом созыве Терешкова в первую очередь запомнилась тем, что от лица народа предложила обнулить президентские сроки Путина.
— Вопрос стоит не о нем, [Путине], а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо всё честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией, — сказала тогда Терешкова.
Валентина Терешкова входит в межфракционную депутатскую группу по защите христианских ценностей. Помимо обнуления, она поддержала поправку к Конституции, согласно которой «православие является основой национальной и культурной самобытности России».
В остальном же назвать продуктивной работу депутата Терешковой сложно. Среди других знаменитостей в Госдуме у нее больше всего прогулов — она пропустила 68 (18,9%) заседаний и участвовала всего в пяти законопроектах, последний из которых был внесен в думу еще в
Пётр Толстой, журналист, продюсер и ведущий новостей и политических ток-шоу на Первом канале
Придуманных законов: 59
Посещенных заседаний: 298
Прогулянных заседаний: 62
В 2016 году Толстой был избран в высший совет «Единой России» и в этом же году стал депутатом Госдумы.
В текущем созыве Пётр Толстой был очень активным депутатом. Он соавтор 59 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Вместе с сенатором Андреем Клишасом стал соавтором поправок, по которым иностранным агентом могут признать любого человека за распространение материалов СМИ — иностранного агента и имеющего финансирование из-за рубежа.
Толстой предложил законопроект, запрещающий публичную демонстрацию лиц нацистских преступников, за исключением случаев, когда формируется негативный образ изображенных. Этот закон вроде как направлен против одежды с нацистской символикой, но написан так расплывчато, что попасть под санкции могут документальное кино, историческая литература и школьные учебники.
За время своего депутатства Толстой прославился не столько законопроектами, сколько одиозными высказываниями. Во время конфликта из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ он поддержал церковь и сказал, что собор нужен не для того, чтобы «там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон». Он также выступил против закона о домашнем насилии, который, по его мнению, направлен на раскол семьи «с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО». А вместо западных лекарств Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником.
На этом свою политическую деятельность Толстой прекращать не намерен. Он уже заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму этой осенью. В мае Толстой занял второе место по Москве на праймериз «Единой России», так что в сентябре он точно появится в избирательном бюллетене.
Сергей Боярский, сын Михаила Боярского
Придуманных законов: 34
Посещенных заседаний: 359
Прогулянных заседаний: 1
В середине 1980-х Сергей Боярский занимался музыкой, но потом ушел в бизнес, а в начале
В седьмом созыве Боярский-младший занял должность заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Поэтому много его инициатив связаны с регулированием соцсетей и интернета. Депутат участвовал в разработке
- законопроект, обязывающий соцсети самим выявлять и блокировать незаконный контент;
- поправки об уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества;
- законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ — этот закон дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ;
- законопроект об ответственности за нарушение закона о «суверенном интернете» — за нарушения правил установки оборудования провайдеров могут оштрафовать на миллион рублей;
- поправки к закону «О СМИ», ужесточающие правила цитирования других изданий. В новой версии закона редакция несет ответственность не только за свои публикации, но и за ссылки на чужие — в тех случаях, когда «главный редактор [цитируемого СМИ] не может быть установлен и привлечен к ответственности».
Антон Шипулин, биатлонист и чемпион
Придуманных законов: 4
Посещенных заседаний: 109
Прогулянных заседаний: 19
Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в
Антон Шипулин планирует участвовать в выборах в сентябре и сохранить свой мандат.
Оксана Пушкина, телеведущая и правозащитница
Придуманных законов: 7
Посещенных заседаний: 315
Прогулянных заседаний: 45
Для женщин России Оксана Пушкина — прежде всего ведущая передачи «Женский взгляд», в которой звезды и политики рассказывали о своей жизни. Сама же Пушкина политикой стала заниматься в
Пушкина является соавтором всего
Владислав Третьяк, советский хоккейный вратарь по прозвищу Русская Стена, трехкратный олимпийский чемпион и тренер
Придуманных законов: 10
Посещенных заседаний: 327
Прогулянных заседаний: 33
Третьяк в первый раз избрался в Госдуму в
Сергей Шаргунов, писатель и телеведущий на канале «Россия 24»
Придуманных законов: 60
Посещенных заседаний: 358
Прогулянных заседаний: 2
В Госдуму был избран от партии КПРФ. В текущем созыве является соавтором
В 2018 году Шаргунов во время «Прямой линии» президента обратился к Путину с вопросом о неадекватности «антиэкстремистского законодательства».
— Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать
Путин в ответ пообещал разобраться с этим законом и внес предложение о частичной декриминализации
Валерий Газзаев, советский футболист, олимпийский чемпион и заслуженный тренер России
Придуманных законов: 108
Посещенных заседаний: 337
Прогулянных заседаний: 23
В Госдуму 7-го созыва был выдвинут партией «Справедливая Россия». На его счету
Но в итоге Газзаев прославился не своей законотворческой деятельностью, а хвалебным монологом во время «Прямой линии» с Путиным в
— У нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы будем праздновать и проводить чемпионат мира. Мы получили выдающуюся, мощную инфраструктуру, не имеющую аналогов в мире, и эта инфраструктура будет способствовать тому, что в будущем мы... — сказал тогда Газзаев.
— Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос? — уточнил корреспондент, находившийся рядом с ним.
— Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович... — продолжил Газзаев.
— Вопрос в чём? — повторил журналист.
— Вопрос в том, чтобы вы стали... Чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу, — завершил свою речь Газзаев.
Светлана Журова, советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года
Придуманных законов: 20
Посещенных заседаний: 341
Прогулянных заседаний: 19
Политическая карьера Журовой началась в
Кто из селебрити окажется в новом составе Госдумы, узнаем уже этой осенью.
Вячеслав Фетисов, хоккеист, олимпийский чемпион и заслуженный тренер России
Придуманных законов: 12
Посещенных заседаний: 293
Прогулянных заседаний: 67
С 2007 года состоит в «Единой России», с
Фетисов, в частности, предложил ввести понятие «молодой ученый» для россиян моложе
Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и тренер
Придуманных законов: 15
Посещенных заседаний: 314
Прогулянных заседаний: 46
Политической деятельностью занимается с начала
В седьмом созыве Роднина входит в Комитет по международным делам. Работала над
Помимо законотворческой работы, Роднина входила в Комитет по этике Госдумы. Вместе с другими депутатами в марте