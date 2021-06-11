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Они еще и депутаты! 12 знаменитостей в Госдуме и законы, которые они сочиняют

Бывшие артисты и спортсмены теперь решают, по каким правилам живет вся страна

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Селебрити в Госдуме видно издалека

Селебрити в Госдуме видно издалека

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Государственная дума в своем прежнем составе дорабатывает последние дни и готовится к новым выборам. Среди депутатов (а их, на минуточку, 449 человек) есть лица, знакомые нам не только по политической повестке, — это спортсмены, телеведущие, артисты и прочие селебрити. Новая смена уже рвется на выборы — недавно экс-солистка «Тату» Юлия Волкова выдвигалась на праймериз единороссов, но проиграла. Кто знает, кого из известных мы увидим в депутатских креслах уже в этом сентябре. А пока давайте вспомним уже состоявшихся звезд — народных избранников. Рассказываем, чем они занимаются на своем посту, какие законы придумали и сколько заседаний пропустили.

Николай Валуев, бывший боксер, чемпион мира в тяжелом весе

Придуманных законов: 25
Посещенных заседаний: 310
Прогулянных заседаний: 50

Валуев пришел в политику из бокса 10 лет назад

Валуев пришел в политику из бокса 10 лет назад

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Валуев занимается политикой больше десяти лет. Еще в 2011 году избрался от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» и в предыдущем созыве был членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Депутатскую карьеру Валуев начал с замены кресла: стандартное спортсмену ростом 2 метра 13 см оказалось маловато.

— Кресло обычное, такое же, как у всех депутатов, только спинка чуть выше — чтобы подпирать мне спину. Но сегодня всё равно было очень неудобно в нем сидеть, — жаловался тогда Валуев. — Я просил, перед тем как это кресло устанавливали, чтобы наклон спинки сделали больше, чтобы спина отдыхала. Я попросил еще раз сегодня.

Новое кресло ему, кстати, сделали.

В 2016 году Валуев переизбрался в Госдуму 7-го созыва уже от Брянской области. В новом созыве стал заниматься экологией и даже занял должность первого заместителя председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды. В этом созыве Валуев больше занимался природой, нежели спортом — бывший боксер числится соавтором в 25 законопроектах, в том числе законе о легальном сборе валежника. Также бывший боксер внес поправки в законопроект о застройке лесных зон и вольерной охоте.

Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт

Придуманных законов: 5
Посещенных заседаний: 292
Прогулянных заседаний: 68

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручает Валентине Терешковой цветы в честь дня рождения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручает Валентине Терешковой цветы в честь дня рождения

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Валентина Терешкова начала заниматься политикой еще при советской власти: в 1960–1980-х годах была депутатом Верховного Совета СССР и возглавляла Комитет советских женщин. Впервые в Госдуму выдвинулась в 2003 году от Российской партии жизни, но тогда партийный блок не преодолел избирательный барьер. С 2008 по 2011 год была депутатом Ярославской областной думы от партии «Единая Россия». В 2011 году стала депутатом Госдумы, а затем переизбиралась в 2016 году.

В этом созыве Терешкова в первую очередь запомнилась тем, что от лица народа предложила обнулить президентские сроки Путина.

— Вопрос стоит не о нем, [Путине], а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо всё честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией, — сказала тогда Терешкова.

Валентина Терешкова входит в межфракционную депутатскую группу по защите христианских ценностей. Помимо обнуления, она поддержала поправку к Конституции, согласно которой «православие является основой национальной и культурной самобытности России».

В остальном же назвать продуктивной работу депутата Терешковой сложно. Среди других знаменитостей в Госдуме у нее больше всего прогулов — она пропустила 68 (18,9%) заседаний и участвовала всего в пяти законопроектах, последний из которых был внесен в думу еще в 2019 году.

Пётр Толстой, журналист, продюсер и ведущий новостей и политических ток-шоу на Первом канале

Придуманных законов: 59
Посещенных заседаний: 298
Прогулянных заседаний: 62

Толстой в свое время предложил законопроект, запрещающий публичную демонстрацию лиц нацистских преступников

Толстой в свое время предложил законопроект, запрещающий публичную демонстрацию лиц нацистских преступников

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В 2016 году Толстой был избран в высший совет «Единой России» и в этом же году стал депутатом Госдумы.

В текущем созыве Пётр Толстой был очень активным депутатом. Он соавтор 59 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Вместе с сенатором Андреем Клишасом стал соавтором поправок, по которым иностранным агентом могут признать любого человека за распространение материалов СМИ — иностранного агента и имеющего финансирование из-за рубежа.

Толстой предложил законопроект, запрещающий публичную демонстрацию лиц нацистских преступников, за исключением случаев, когда формируется негативный образ изображенных. Этот закон вроде как направлен против одежды с нацистской символикой, но написан так расплывчато, что попасть под санкции могут документальное кино, историческая литература и школьные учебники.

За время своего депутатства Толстой прославился не столько законопроектами, сколько одиозными высказываниями. Во время конфликта из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ он поддержал церковь и сказал, что собор нужен не для того, чтобы «там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон». Он также выступил против закона о домашнем насилии, который, по его мнению, направлен на раскол семьи «с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО». А вместо западных лекарств Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником.

На этом свою политическую деятельность Толстой прекращать не намерен. Он уже заявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму этой осенью. В мае Толстой занял второе место по Москве на праймериз «Единой России», так что в сентябре он точно появится в избирательном бюллетене.

Сергей Боярский, сын Михаила Боярского

Придуманных законов: 34
Посещенных заседаний: 359
Прогулянных заседаний: 1

Боярский (на фото по центру, без маски) был в числе депутатов, поддержавших закон, обязывающий соцсети самим выявлять и удалять запрещенный контент

Боярский (на фото по центру, без маски) был в числе депутатов, поддержавших закон, обязывающий соцсети самим выявлять и удалять запрещенный контент

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В середине 1980-х Сергей Боярский занимался музыкой, но потом ушел в бизнес, а в начале 2010-х стал заниматься политикой. В марте 2016 года Боярского избрали сопредседателем Центрального совета сторонников «Единой России». В сентябре того же года он стал депутатом Госдумы.

В седьмом созыве Боярский-младший занял должность заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Поэтому много его инициатив связаны с регулированием соцсетей и интернета. Депутат участвовал в разработке 34 законопроектов. Среди которых:

  • законопроект, обязывающий соцсети самим выявлять и блокировать незаконный контент;
  • поправки об уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества;
  • законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ — этот закон дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ;
  • законопроект об ответственности за нарушение закона о «суверенном интернете» — за нарушения правил установки оборудования провайдеров могут оштрафовать на миллион рублей;
  • поправки к закону «О СМИ», ужесточающие правила цитирования других изданий. В новой версии закона редакция несет ответственность не только за свои публикации, но и за ссылки на чужие — в тех случаях, когда «главный редактор [цитируемого СМИ] не может быть установлен и привлечен к ответственности».

Антон Шипулин, биатлонист и чемпион

Придуманных законов: 4
Посещенных заседаний: 109
Прогулянных заседаний: 19

Антон Шипулин попал в Думу после довыборов в <nobr class="_">2019 году</nobr>

Антон Шипулин попал в Думу после довыборов в 2019 году

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Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году, и уже через год стал депутатом Госдумы от «Единой России». Он успел поработать над четырьмя законопроектами, среди которых закон о молодежной политике — по замыслу Шипулина, он создаст «фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для решения значимых для молодежи проблем».

Антон Шипулин планирует участвовать в выборах в сентябре и сохранить свой мандат.

Оксана Пушкина, телеведущая и правозащитница

Придуманных законов: 7
Посещенных заседаний: 315
Прогулянных заседаний: 45

Оксана Пушкина уже несколько лет толкает в Госдуме законопроект о домашнем насилии

Оксана Пушкина уже несколько лет толкает в Госдуме законопроект о домашнем насилии

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Для женщин России Оксана Пушкина — прежде всего ведущая передачи «Женский взгляд», в которой звезды и политики рассказывали о своей жизни. Сама же Пушкина политикой стала заниматься в 2015 году. Сначала ее назначили уполномоченной по правам ребенка, но она досрочно сложила эти полномочия, чтобы пойти в Госдуму от «Единой России»

Пушкина является соавтором всего 7 законопроектов. Среди них громкий законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», который был неоднозначно воспринят в обществе. Против закона выступила РПЦ и представители других традиционных религий, многочисленные организации, поддерживающие «традиционные семейные ценности», а также другие депутаты Госдумы. По их мнению, этот закон позволит государству вмешиваться в семейную жизнь граждан.

Владислав Третьяк, советский хоккейный вратарь по прозвищу Русская Стена, трехкратный олимпийский чемпион и тренер

Придуманных законов: 10
Посещенных заседаний: 327
Прогулянных заседаний: 33

Спортсмен Третьяк лоббирует в Госдуме законопроекты, связанные со спортом

Спортсмен Третьяк лоббирует в Госдуме законопроекты, связанные со спортом

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Третьяк в первый раз избрался в Госдуму в 2003 году и с тех пор был депутатом в каждом новом созыве Госдумы. Входит в Комитет по охране здоровья и поучаствовал в работе над десятью законопроектами. В основном они касаются спорта. В частности, Владислав Третьяк предложил регулировать деятельность спортивных агентов — без аккредитации они не смогут устраивать спортсменов в различные клубы.

Сергей Шаргунов, писатель и телеведущий на канале «Россия 24»

Придуманных законов: 60
Посещенных заседаний: 358
Прогулянных заседаний: 2

Шаргунов в Госдуме с 2016 года

Шаргунов в Госдуме с 2016 года

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В Госдуму был избран от партии КПРФ. В текущем созыве является соавтором 60 законопроектов. Шаргунов внес в думу законопроект о снижении штрафов за нарушение на митингах: за повторные нарушения штрафовать от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей), снизить максимальный срок лишения свободы с пяти до трех лет.

В 2018 году Шаргунов во время «Прямой линии» президента обратился к Путину с вопросом о неадекватности «антиэкстремистского законодательства».

— Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять. Нет ли смысла как-то приостановить тех, кто на полной скорости решил закатывать чужие мнения? — спросил Сергей Шаргунов президента.

Путин в ответ пообещал разобраться с этим законом и внес предложение о частичной декриминализации 282-й статьи. Уголовная ответственность за возбуждение ненависти и вражды наступала, только если правонарушение совершено повторно, в течение одного года. А за первое подобное нарушение — штраф или обязательные работы.

Валерий Газзаев, советский футболист, олимпийский чемпион и заслуженный тренер России

Придуманных законов: 108
Посещенных заседаний: 337
Прогулянных заседаний: 23

На счету Газзаева 108 законопроектов — редкий депутат может похвастаться такой работоспособностью

На счету Газзаева 108 законопроектов — редкий депутат может похвастаться такой работоспособностью

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В Госдуму 7-го созыва был выдвинут партией «Справедливая Россия». На его счету 108 законопроектов — это больше, чем у любого другого депутата из звездного списка. В том числе закон о блокировке информации, «которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления».

Но в итоге Газзаев прославился не своей законотворческой деятельностью, а хвалебным монологом во время «Прямой линии» с Путиным в 2018 году.

— У нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы будем праздновать и проводить чемпионат мира. Мы получили выдающуюся, мощную инфраструктуру, не имеющую аналогов в мире, и эта инфраструктура будет способствовать тому, что в будущем мы... — сказал тогда Газзаев.

— Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос? — уточнил корреспондент, находившийся рядом с ним.

— Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович... — продолжил Газзаев.

— Вопрос в чём? — повторил журналист.

— Вопрос в том, чтобы вы стали... Чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу, — завершил свою речь Газзаев.

Светлана Журова, советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года

Придуманных законов: 20
Посещенных заседаний: 341
Прогулянных заседаний: 19

В этом созыве Светлана Журова работала над <nobr class="_">20 законопроектами</nobr>

В этом созыве Светлана Журова работала над 20 законопроектами

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Политическая карьера Журовой началась в 2007 году, когда она избралась депутатом в Законодательное собрание Ленинградской области от партии «Единая Россия». Но в этом же году сложила с себя эти полномочия и стала депутатом Госдумы. В этом созыве Журова работала над 20 законопроектами. Важных и резонансных проектов среди них не было.

Кто из селебрити окажется в новом составе Госдумы, узнаем уже этой осенью.

Вячеслав Фетисов, хоккеист, олимпийский чемпион и заслуженный тренер России

Придуманных законов: 12
Посещенных заседаний: 293
Прогулянных заседаний: 67

В 2018 году Фетисова прямо в Думе наградили почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»

В 2018 году Фетисова прямо в Думе наградили почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»

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С 2007 года состоит в «Единой России», с 2008-го был членом Совета Федерации от Приморского края. В 2016 году Фетисов стал депутатом Госдумы, теперь он состоит в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На счету парламентария 12 законопроектов.

Фетисов, в частности, предложил ввести понятие «молодой ученый» для россиян моложе 40 лет с учеными степенями, а также разработать меры поддержки для них. Помимо этого, депутат предложил поднять возрастную планку для молодежи — с 30 до 35 лет (и президент, кстати, подписал такой указ в конце 2020 года). По замыслу депутата, это расширяет возможности для молодых людей использовать меры государственной поддержки, например, на получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов.

Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и тренер

Придуманных законов: 15
Посещенных заседаний: 314
Прогулянных заседаний: 46

Ирина Роднина успевает даже открывать именные выставки в парламенте

Ирина Роднина успевает даже открывать именные выставки в парламенте

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Политической деятельностью занимается с начала 2000-х: Ирина Роднина пыталась попасть в Госдуму на выборах в 2003 году и на довыборах в 2004-м, но успешной оказалась лишь третья попытка. В 2007-м спортсменка стала депутатом от «Единой России».

В седьмом созыве Роднина входит в Комитет по международным делам. Работала над 15 законопроектами, вместе с депутатом Оксаной Пушкиной предложила законопроект о беби-боксах — местах, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка, а мать при этом разыскивать не будут. «Пока закон о беби-боксах не принят, мы так и будем читать чудовищные сводки о погибших новорожденных», — объясняли тогда необходимость законопроекта его авторы.

Помимо законотворческой работы, Роднина входила в Комитет по этике Госдумы. Вместе с другими депутатами в марте 2018 года она заслушала объяснения двух журналисток, которые обвинили в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По итогу комиссия не нашла «нарушения поведенческих норм».

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Государственная думадепутатновые законывыборы в Госдуму — 2021
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