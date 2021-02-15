Протестная юность: пять историй оппозиционеров из разных эпох

Все наши представления были теоретическими. Мы рассуждали, что вот если создать рынок, будет сыр и будет колбаса. Но это же абстракция.



Я не думаю, что нынешние митинги, в отличие от тех, «срежиссированы» кем-то — я не поклонник теорий заговора. Люди идут за тем лидером, у кого на языке то, что у них на уме. Я лично видел, что невозможно толкнуть людей на то, чего они не хотят. Такие попытки быстро гаснут. Впрочем, столь же трудно остановить людей, если они готовы идти до конца.



Роман Грибанов, журналист: «Я оскорблял милиционеров, но что это дало?»



Журналист Роман Грибанов закончил школу как раз перед началом финальной агонии СССР, когда жажда перемен шла по стране вместе с песнями Цоя и Кинчева. Роман хорошо помнит не только момент, когда пришел к радикализму, но и день, когда отказался от него.