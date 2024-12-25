Кадровая пустыня. Российским компаниям не хватило двух миллионов работников: брать их попросту негде

Больше всего проблем с кадрами в этом году было в сфере торговли Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В 2024 году в России усугубилась проблема с дефицитом кадров. Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума — 2,3%. Сотрудников не хватает во всех отраслях экономики. Работодатели называют сложившуюся ситуацию уже не кадровым голодом, а настоящей кадровой пустыней. E1.RU подводит итоги года на рынке труда.

Тяжело было весь год

По данным Росстата, с января по октябрь количество сотрудников, в которых нуждались работодатели по всей стране, колебалось от 1,8 до 2,1 миллиона человек, период самой острой потребности в кадрах пришелся на май — август. При этом безработных, которые встали на учет в службах занятости, было всего 300–400 тысяч.

В России сейчас рекордно низкий уровень безработицы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Эксперты сервисов по поиску работы отмечают, что ситуация на рынке труда была напряженной в течение всего года.

— Наибольшее число вакансий работодатели размещали в феврале — марте — это типичная сезонность рынка труда. Но существенного снижения предложений работы весной и летом, которое, опять же, типично для рынка труда, в этом году мы не наблюдали, активность работодателей оставалась высокой, как и в начале года, — рассказали E1.RU аналитики сервиса «Зарплата.ру».

В целом по стране соотношение активных резюме к числу вакансий варьировалось от 3,1 в июне до 4,2 в ноябре.

Каких кадров не хватает рынку

Самой дефицитной в этом году оказалась сфера розничной торговли. Магазинам остро не хватает продавцов, кассиров, сборщиков заказов и директоров. Потребность в кадрах испытывают также офисы и распределительные центры: туда нужны операторы склада, упаковщики товаров, водители электроштабелеров, менеджеры, инженеры, специалисты по безопасности, кадровики и другие работники.

Продавцы-кассиры в этом году оказались в числе самых дефицитных работников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В торговых сетях отмечают, что проблема с дефицитом кадров в торговле тянется уже как минимум 2,5 года, но в этом году она обострилась.

— Ретейл, не имеющий возможности повышать заработные платы, как в промышленности или логистике, столкнулся с еще большими сложностями найма, чем в прошлом году, — поделились эксперты «Зарплаты.ру».

Также в компании отмечают, что в 2024-м существенно усложнилась ситуация с наймом водителей. Как следствие, в последние полгода у них заметно выросли зарплаты. Курьеры остаются так же востребованы, как и в прошлом году. Ненамного лучше обстоит ситуация с фрезеровщиками, сварщиками, разнорабочими.

— Чуть проще с закрытием вакансий строителей, чем в прошлом году, но здесь сказывается снижение рынка, вызванное отменой льготной ипотеки и высокими процентными ставками, — добавили в «Зарплате.ру».

По данным hh.ru, топ-10 самых дефицитных отраслей тоже возглавляет розничная торговля: там на одну вакансию приходится всего 1,4 резюме (при норме от 4). Также в стране не хватает рабочего персонала, медиков и фармацевтов. Все дефицитные отрасли мы показали в инфографике.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Работодатели отмечают, что в этом году увеличилось время на закрытие вакансий. Сколько именно оно сейчас составляет, не уточнятся. Известно только то, что, по данным Росстата, соискателям на поиски работы нужно было в среднем 5,2 месяца (к концу 2023-го — 5,4 месяца), но большинству на это потребовалось от одного до трех месяцев.

Как работодатели решали проблему

В 2024 году компании стали чаще публиковать вакансии с частичной занятостью.

— Низкая безработица и тотальный дефицит линейных специалистов сделали вакансии на подработку крайне популярными как среди работодателей, так и соискателей. Для работодателей это хорошая возможность хотя бы частично закрыть потребность в персонале, а для соискателей — возможность подработать. Наибольший спрос на соискателей, готовых к подработке, — в ретейле и логистике, — отметили эксперты «Зарплаты.ру».

В 2020 году после отъезда мигрантов из России выросло количество вахтовых вакансий, в 2024-м тренд стал еще более популярным. Чаще всего работать на вахту отправляются водители, строители и сборщики.

Строители чаще стали работать вахтовым методом Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Кроме того, работодатели практикуют релокацию, привлекая сотрудников из других населенных пунктов и регионов.

— Стоит также отметить такие инструменты, как аутстаффинг (договор предоставления персонала. — Прим. ред.), использование локальных бирж занятости, когда крупный работодатель размещает для своих сотрудников возможность подработки, например в вечернюю смену на смежной должности. Чаще всего к ним прибегают в ретейле, — рассказали в «Зарплате.ру».

— Также компании стараются менять условия работы и предлагать своим сотрудникам различные бонусы — от ДМС до разнообразных скидок. Популярностью пользуется и метод «Приведи друга», когда работодатели доплачивают сотрудникам, по рекомендации которых приходит новый специалист, — добавила Оксана Сидлецкая из HeadHunter.

Почему возник дефицит

Причин кадрового голода несколько. Главная — это, пожалуй, демографическая яма. Низкая рождаемость вкупе с избыточной смертностью на фоне пандемии коронавируса сделали свое дело.

Кроме того, сотни тысяч мужчин ушли на СВО, кто-то вообще уехал из России. Сказался и значительный отток мигрантов из ближнего зарубежья. Решить проблему думали с помощью специалистов из Индии, Бангладеш и Пакистана, но дало ли это какой-то ощутимый эффект — вопрос открытый.

Активно развиваются промышленные предприятия, им требуется много высококвалифицированных специалистов. Но не каждый готов к тяжелому труду на заводах. Всё больше выпускников вузов уходят в курьеры: там работать проще, а платят больше.

— В Свердловской области, например, 180 тысяч самозанятых. Откуда? Они ушли с заводов, — говорил ранее E1.RU директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов. — Эти цифры уже сопоставимы с количеством сотрудников на крупных предприятиях. У наших людей давно есть мечта не работать на дядю.

Службы доставки переманили к себе немало работников заводов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Эксперты по рынку труда отмечают, что в стране сейчас просто нет того количества людей, которое необходимо экономике.

О том, откуда брать людей, если кадры нужны абсолютно во всех сферах, мы спросили у основателя сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова.

— Нужно заниматься образованием детишек, чтобы у них была более высокая квалификация, чтобы они могли работать на более высокопроизводительном оборудовании и повышать производительность. Никаких других способов нет, — подчеркнул Алексей Захаров.

Раз брать людей больше неоткуда, работодателям приходится повышать производительность труда и уровень роботизации, внедрять искусственный интеллект.

Как менялись зарплаты

А пока самым действенным способом решения проблемы остается увеличение оплаты труда. Если в 2023 году медиана предлагаемых зарплат (это показатель, который делит все заработные платы на две равные части) в стране составляла 60,5 тысячи в январе, то к декабрю выросла до 73,5 тысячи рублей.

Ожидания соискателей по зарплате, соответственно, тоже выросли — на 19%. При устройстве на работу кандидаты, как правило, просили на 1,5–3 тысячи рублей больше, чем работодатель был готов им предложить.

Предлагаемые зарплаты за последнее время существенно выросли Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В сентябре этого года управляющий директор «Авито Работа» Дмитрий Пучков заявил, что во второй половине этого года работодатели решили умерить свой пыл по темпу увеличения зарплат.

— Прошлый год характеризовался таким большим трендом, как зарплатная гонка, — работодатели вынуждены были по 4–5 раз за год поднимать зарплату, то есть индексация была чаще, чем раз в квартал. Во второй половине этого года тренд начал затухать. Очевидно, он не мог продолжаться вечно, — отметил Дмитрий Пучков.

Мы спросили у основателя SuperJob, что будет с зарплатами дальше. Он ответил, что они будут расти всегда, но это вряд ли повод для радости. И вот почему.

— Зарплаты нельзя понижать по закону. А поскольку есть инфляция, то номинально зарплаты растут всегда. Но реальная ситуация такова, что, если человек пошел работать, например, обычным продавцом в супермаркете, его реальная зарплата не вырастет никогда, даже если номинально она будет прибавляться. Сколько он мог себе позволить 10 лет назад на свою зарплату, ровно столько же он сможет позволить себе через 20 лет. Зарплаты у абсолютного большинства людей никогда не растут, даже если они номинально прибавляются, — заявил Алексей Захаров.

Эксперт считает, что свое благосостояние работник может улучшить только повышением квалификации или должности.