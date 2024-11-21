А работать кто будет? Новосибирцы оказались недовольны декабрьскими отпусками коллег

Чем сотрудники старше, тем реже они берут отпуска в декабре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











12% опрошенных жителей Новосибирска оказались недовольны коллегами, уходящими в отпуск в конце декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Результаты опроса показывают, что 9% респондентов планируют продлить новогодние каникулы: 7% собираются взять отпуск в конце декабря, а 2% — в первые рабочие дни нового года. Интересно, что с возрастом уменьшается количество желающих провести отпуск в конце года: лишь 4% сотрудников старше 45 лет намерены взять каникулы в это время, тогда как среди молодых людей до 35 лет этот показатель достигает 13%.

Большинство респондентов (56%) спокойно воспринимают решение своих коллег отдохнуть в конце декабря, а 26% настроены даже положительно.

Тем не менее, инженеры, производственные рабочие, продавцы, транспортники, врачи и складские работники чаще остальных высказывают недовольство по поводу декабрьских отпусков: они отмечают, что именно в этот период приходится наибольшая рабочая нагрузка, и каждому сотруднику необходимо присутствовать на рабочем месте.