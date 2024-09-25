Избыточный вес, наличие детей и татуировки: с какой дискриминацией новосибирцы сталкивались на работе

В списке признаков, по которым дискриминируют людей, есть и особенности здоровья Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











33% опрошенных новосибирцев сталкивались с дискриминацией на рабочем месте. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Специалисты опросили 2110 россиян из всех федеральных округов РФ в возрасте 25-55 лет.

Среди различных признаков дискриминации респонденты заявили, что в 60% случаев сталкивались с дискриминацией из-за возраста, на втором месте семейное положение (30%), пол (29%), ограничения по здоровью (25%) и внешность (23%). В списке поводов, по которым дискриминируют людей, есть социальное положение (21%), национальность (13%), политические и религиозные убеждения (по 8%).

— В отношении семейного положения особенно часто сталкивались в этом году с дискриминацией из-за наличия детей (38%), возможного скорого декрета (28%). Кроме того, отсутствие мужа или жены также вызывали сложности в трудовой сфере у 13% ответивших. А 18% отметили, что отсутствие у них детей негативно отразилось на взаимоотношениях с работодателями. Еще 3% заявили, что у них были проблемы из-за наличия супруга или супруги, — говорится в исследовании Зарплаты.ру.

Если говорить о дискриминации по внешности подробно, то, по словам респондентов, чаще всего они переживали проблемы из-за внешности в целом (50%), избыточного веса (29%), неформальной одежды (12%), яркого окрашивания или необычной прически (3%), а также татуировок, пластической хирургии и пирсинга (по 2%).