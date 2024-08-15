Готовы платить до 100 тысяч рублей: новосибирские компании назвали дефицитные специальности

В топе специалистов, которых критически не хватает новосибирскому бизнесу, первое место занимают менеджеры среднего звена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские работодатели перечислили вакансии, в которых нуждаются. Каждый пятый признался, что еще не укомплектовал рабочую команду. Об этом сообщили специалисты исследовательского центра Зарплата.ру и сервис по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.



— В топе специалистов, которых критически не хватает новосибирскому бизнесу, первое место занимают менеджеры среднего звена или «многозадачные исполнители» и руководители отдельных направлений (40%). На втором месте оказались smm-менеджеры (30%), а на третьем — администраторы, операторы call-центров и водители (20%), — отмечено в исследовании.



Выяснилось, что чаще всего на позициях недостающих специалистов в компаниях работодатели предлагают зарплату не выше 100 тысяч рублей. 50% готовы платить от 50 до 100 тысяч рублей, а 40% — не больше 50 тысяч рублей.



Каждый пятый работодатель еще не укомплектовал рабочую команду. 30% планируют нанимать дополнительных сотрудников для усиления коллектива, в том числе привлекая внештатных работников.



Руководители компаний из Новосибирска не готовы обсуждать зарплату на собеседовании. В первую очередь их интересует способность сотрудника выполнять поставленные задачи (80%), а также условия, в которых готов работать соискатель (70%), и только потом уровень вознаграждения (65%).



Почти половина (45% работодателей из Новосибирска) могут пригласить на работу специалиста, который не имеет опыта работы и не обладает необходимыми компетенциями. Треть работодателей ищут специалистов с опытом работы от года, 15% — от нескольких лет.



Среди фрилансеров и временного персонала, которым точно не предложат место в штате, руководители новосибирских компаний назвали ленивых (75%), пьющих и скандальных (70%).



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске стали чаще брать на работу подростков. Юных кандидатов ищут из-за кадрового дефицита.

