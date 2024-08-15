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Работа Готовы платить до 100 тысяч рублей: новосибирские компании назвали дефицитные специальности

Готовы платить до 100 тысяч рублей: новосибирские компании назвали дефицитные специальности

30% новосибирских руководителей планируют нанимать дополнительных сотрудников

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11 комментариев
В топе специалистов, которых критически не хватает новосибирскому бизнесу, первое место занимают менеджеры среднего звена

Новосибирские работодатели перечислили вакансии, в которых нуждаются. Каждый пятый признался, что еще не укомплектовал рабочую команду. Об этом сообщили специалисты исследовательского центра Зарплата.ру и сервис по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.

— В топе специалистов, которых критически не хватает новосибирскому бизнесу, первое место занимают менеджеры среднего звена или «многозадачные исполнители» и руководители отдельных направлений (40%). На втором месте оказались smm-менеджеры (30%), а на третьем — администраторы, операторы call-центров и водители (20%), — отмечено в исследовании.

Выяснилось, что чаще всего на позициях недостающих специалистов в компаниях работодатели предлагают зарплату не выше 100 тысяч рублей. 50% готовы платить от 50 до 100 тысяч рублей, а 40% — не больше 50 тысяч рублей.

Каждый пятый работодатель еще не укомплектовал рабочую команду. 30% планируют нанимать дополнительных сотрудников для усиления коллектива, в том числе привлекая внештатных работников.

Руководители компаний из Новосибирска не готовы обсуждать зарплату на собеседовании. В первую очередь их интересует способность сотрудника выполнять поставленные задачи (80%), а также условия, в которых готов работать соискатель (70%), и только потом уровень вознаграждения (65%).

Почти половина (45% работодателей из Новосибирска) могут пригласить на работу специалиста, который не имеет опыта работы и не обладает необходимыми компетенциями. Треть работодателей ищут специалистов с опытом работы от года, 15% — от нескольких лет.

Среди фрилансеров и временного персонала, которым точно не предложат место в штате, руководители новосибирских компаний назвали ленивых (75%), пьющих и скандальных (70%).

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске стали чаще брать на работу подростков. Юных кандидатов ищут из-за кадрового дефицита.

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Комментарии
12
ПРО
15 августа 2024, 16:19
какая наглая ложь
ПРО
15 августа 2024, 16:22
95% вакансий на рынке - это сборщики-наборщики на маркетплейсы и торговые сети, со сдельной ЗП и графиком работы 24/30!
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