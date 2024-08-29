Бывшего гендиректора Толмачёво назначили на новую должность — он уволился месяц назад

Бывшего генерального директора АО «Аэропорт Толмачёво» Евгения Янкилевича назначили на новую должность. Информация об этом появилась в сервисе Rusprofile.
По данным Rusprofile, Евгений Янкилевич с 31 июля занимается должность временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Новапорт Холдинг», на конец 2023 года выручка компании составила 630,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 9,3 миллиарда рублей. «Новапорт» — холдинг, который управляет российскими аэропортами, в том числе и Толмачёво.
Евгений Янкилевич занимал должность руководителя новосибирского аэропорта с 2012 год, но 24 июля этого года уволился. Уже тогда ряд анонимных Telegram-каналов сообщали, что он возглавит «Новапорт».
Уход директора Толмачёво совпал с визитом в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина. 24 июля председателю правительства РФ показывали реконструированный терминал. НГС подробно рассказывал, о чём пообщались гендиректор аэропорта и премьер-министр.