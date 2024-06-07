«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике

«Многие пациенты остались живы только благодаря тому, что вовремя попали ко мне», — рассказал экс-медик Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Наш читатель, пожелавший сохранить анонимность, несколько лет работал терапевтом в государственных поликлиниках. У врача десятки благодарных пациентов, но он порвал отношения с медициной и ушел в бизнес. В авторской колонке, написанной специально для 63.RU, экс-медик рассказал почему. Далее — текст от первого лица.

Я из врачебной династии. Учился в медицинском лицее, поступил в медицинский университет в 16 лет. Окончил вуз и перед выбором ординатуры решил поработать врачом-терапевтом, чтобы определиться с дальнейшей специализацией.

Работал терапевтом в поликлинике около трех лет, до начала ковида. Потрудился в разных учреждениях — и в прекрасных, и в ужасных. Во время ковида ушел в «красную зону», где проработал до конца 2022 года. Тогда же занялся предпринимательством, однако преимущественно из-за любви к терапии между волнами коронавируса подрабатывал участковым врачом в поликлинике.

За период работы врачом-терапевтом я не получил ни одной жалобы и имел исключительно позитивные отзывы. В целом терапию я любил; считаю ее одной из наиболее сложных и интересных областей в медицине.

Однако медицинскую практику я завершил по ряду причин. Если вкратце — чудовищно неблагодарная профессия во всех смыслах этого слова. Расскажу по пунктам почему.

Финансовый аспект. Хороший терапевт — человек с выраженным аналитическим мышлением, которого, как оказалось, достаточно для многократно большего заработка практически в любой другой сфере. На текущий момент, комбинируя предпринимательство и должность руководителя коммерческого направления в компании, я зарабатываю больше, чем ранее, в 5–15 раз. Хотя моя актуальная деятельность физически и эмоционально легче.

Престиж. Престижность работы врача сегодня на нуле. Часто в общении с друзьями я, говоря о причине ухода из медицины, шутил, что «"врач-терапевт" в "Тиндере" не напишешь». И это шутка лишь отчасти.

Отношение руководства. Для меня этот вопрос был критически важен. Я не приемлю неуважительного отношения к себе. Увы, в некоторых наших учреждениях отношение к сотрудникам и к пациентам оставляет желать лучшего. В моей компании есть пьющая уборщица — так вот, мое отношение к ней без преувеличения на несколько порядков более уважительное, чем отношение к врачам (практически ко всем) в одной из поликлиник, где я непродолжительное время работал.

Уровень и стабильность зарплат. Да, я говорил об этом в первом пункте — и всё же, помимо вопроса самореализации, есть еще и социальный аспект. Как муж и отец, я не могу позволить себе в одном месяце заработать 60 000, а следующие два — сидеть с зарплатой ниже 30 000, потому что «год закончился, бюджета нет, пока работаем на оклад без стимулирующих выплат».

Смещение фокуса внимания со здоровья пациента на статистику, бюрократию и популизм. Самый потрясающий, доброжелательный врач для нашей системы здравоохранения в целом и для поликлиники в частности гораздо менее ценен, чем врач, умело «выполняющий» планы по диспансеризации, вакцинациям и т. д.

Для меня совершенно не затруднительно сходу описать полдюжины историй, в которых человек по сей день живет и здравствует только по той причине, что он обратился именно ко мне. Историй, когда пациент обошел кучу врачей, лежал в стационарах, был выписан, при этом ему не был поставлен корректный диагноз. И лишь у меня человек такой диагноз получил.



Учреждению, в общем-то, глубоко безразлично, желает ли врач пациентам умереть или желает им здоровья. У меня был коллега, который так и делал. Я сначала думал, что это шутка или какой-то слух, но оказалось нет — человек буквально желал скорейшей смерти своим пациентам, разговаривая с ними, говоря им это в лицо.



Медицина устроена так, что быть хорошим врачом — не твоя должностная обязанность. бывший терапевт

Для поликлиники нет разницы, такой ты врач, как описано выше, или просто потрясающий врач, к которому со всего города по знакомству идут, чтобы он посмотрел или помог. Никто не похвалит, не премирует, не скажет простого спасибо. Есть стимулирующие выплаты, это примерно 2/3 зарплаты (то есть большая ее часть), но они начисляются за выполнение плана.

Возьмем план по ежегодному выполнению флюорографии. Пациентам с ВИЧ нужно ее делать 2 раза в год. У тебя на участке 5 ВИЧ-инфицированных. Если 90% из них не сделали флюорографию дважды в год, план считается невыполненным. Некоторые из этих людей — маргиналы: их могло вообще не быть в живых, они могли пропасть без вести или жить по другому адресу. Поэтому этот пункт плана выполнить было невозможно. И подразумевалось, что нужно его, скажем так, выполнить на бумаге.

То есть медицина устроена так, что быть хорошим врачом — не твоя должностная обязанность. Это как быть хорошим человеком. Хороший ты, плохой — работодателя это не интересует. Главное, что план выполнен, деньги поликлиника получила, классно. План не выполнен — ты получил, соответственно, сокращение стимулирующих. Если говорить профессиональным языком, KPI врача не привязаны к его качествам как специалиста, а привязаны сугубо к бюрократическим метрикам, которые зачастую достигаются пером.

В итоге для существующей системы интеллект и компетентность врача имеют сопоставимую ценность с красотой для водителя такси.

Несмотря на весь этот негатив, у профессии врача есть и ряд преимуществ:

осознание того, что ты делаешь благое дело;

искренняя благодарность пациентов, которым ты помог;

приятный опыт взаимодействия с эмпатичными и компетентными коллегами.

Я и сегодня периодически задумываюсь о том, что, будь у меня больше свободного времени и сил, я бы не отказался в качестве хобби или волонтерства вести прием пациентов.