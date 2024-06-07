НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-з.

 740мм 92%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Здание роддома превратилось в заброшку

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Работа Что меня бесит мнение «Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике

«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике

Он три года принимал пациентов, а потом ушел в бизнес и счастлив, хотя искренне любит медицину

455
Написать комментарий
«Многие пациенты остались живы только благодаря тому, что вовремя попали ко мне», — рассказал экс-медик

Наш читатель, пожелавший сохранить анонимность, несколько лет работал терапевтом в государственных поликлиниках. У врача десятки благодарных пациентов, но он порвал отношения с медициной и ушел в бизнес. В авторской колонке, написанной специально для 63.RU, экс-медик рассказал почему. Далее — текст от первого лица.

Я из врачебной династии. Учился в медицинском лицее, поступил в медицинский университет в 16 лет. Окончил вуз и перед выбором ординатуры решил поработать врачом-терапевтом, чтобы определиться с дальнейшей специализацией.

Работал терапевтом в поликлинике около трех лет, до начала ковида. Потрудился в разных учреждениях — и в прекрасных, и в ужасных. Во время ковида ушел в «красную зону», где проработал до конца 2022 года. Тогда же занялся предпринимательством, однако преимущественно из-за любви к терапии между волнами коронавируса подрабатывал участковым врачом в поликлинике.

За период работы врачом-терапевтом я не получил ни одной жалобы и имел исключительно позитивные отзывы. В целом терапию я любил; считаю ее одной из наиболее сложных и интересных областей в медицине.

Однако медицинскую практику я завершил по ряду причин. Если вкратце — чудовищно неблагодарная профессия во всех смыслах этого слова. Расскажу по пунктам почему.

  • Финансовый аспект. Хороший терапевт — человек с выраженным аналитическим мышлением, которого, как оказалось, достаточно для многократно большего заработка практически в любой другой сфере. На текущий момент, комбинируя предпринимательство и должность руководителя коммерческого направления в компании, я зарабатываю больше, чем ранее, в 5–15 раз. Хотя моя актуальная деятельность физически и эмоционально легче.

  • Престиж. Престижность работы врача сегодня на нуле. Часто в общении с друзьями я, говоря о причине ухода из медицины, шутил, что «"врач-терапевт" в "Тиндере" не напишешь». И это шутка лишь отчасти.

  • Отношение руководства. Для меня этот вопрос был критически важен. Я не приемлю неуважительного отношения к себе. Увы, в некоторых наших учреждениях отношение к сотрудникам и к пациентам оставляет желать лучшего. В моей компании есть пьющая уборщица — так вот, мое отношение к ней без преувеличения на несколько порядков более уважительное, чем отношение к врачам (практически ко всем) в одной из поликлиник, где я непродолжительное время работал.

  • Уровень и стабильность зарплат. Да, я говорил об этом в первом пункте — и всё же, помимо вопроса самореализации, есть еще и социальный аспект. Как муж и отец, я не могу позволить себе в одном месяце заработать 60 000, а следующие два — сидеть с зарплатой ниже 30 000, потому что «год закончился, бюджета нет, пока работаем на оклад без стимулирующих выплат».

  • Смещение фокуса внимания со здоровья пациента на статистику, бюрократию и популизм. Самый потрясающий, доброжелательный врач для нашей системы здравоохранения в целом и для поликлиники в частности гораздо менее ценен, чем врач, умело «выполняющий» планы по диспансеризации, вакцинациям и т. д.

Для меня совершенно не затруднительно сходу описать полдюжины историй, в которых человек по сей день живет и здравствует только по той причине, что он обратился именно ко мне. Историй, когда пациент обошел кучу врачей, лежал в стационарах, был выписан, при этом ему не был поставлен корректный диагноз. И лишь у меня человек такой диагноз получил.

Учреждению, в общем-то, глубоко безразлично, желает ли врач пациентам умереть или желает им здоровья. У меня был коллега, который так и делал. Я сначала думал, что это шутка или какой-то слух, но оказалось нет — человек буквально желал скорейшей смерти своим пациентам, разговаривая с ними, говоря им это в лицо.

Медицина устроена так, что быть хорошим врачом — не твоя должностная обязанность.

Для поликлиники нет разницы, такой ты врач, как описано выше, или просто потрясающий врач, к которому со всего города по знакомству идут, чтобы он посмотрел или помог. Никто не похвалит, не премирует, не скажет простого спасибо. Есть стимулирующие выплаты, это примерно 2/3 зарплаты (то есть большая ее часть), но они начисляются за выполнение плана.

Возьмем план по ежегодному выполнению флюорографии. Пациентам с ВИЧ нужно ее делать 2 раза в год. У тебя на участке 5 ВИЧ-инфицированных. Если 90% из них не сделали флюорографию дважды в год, план считается невыполненным. Некоторые из этих людей — маргиналы: их могло вообще не быть в живых, они могли пропасть без вести или жить по другому адресу. Поэтому этот пункт плана выполнить было невозможно. И подразумевалось, что нужно его, скажем так, выполнить на бумаге.

То есть медицина устроена так, что быть хорошим врачом — не твоя должностная обязанность. Это как быть хорошим человеком. Хороший ты, плохой — работодателя это не интересует. Главное, что план выполнен, деньги поликлиника получила, классно. План не выполнен — ты получил, соответственно, сокращение стимулирующих. Если говорить профессиональным языком, KPI врача не привязаны к его качествам как специалиста, а привязаны сугубо к бюрократическим метрикам, которые зачастую достигаются пером.

В итоге для существующей системы интеллект и компетентность врача имеют сопоставимую ценность с красотой для водителя такси.

Несмотря на весь этот негатив, у профессии врача есть и ряд преимуществ:

  • осознание того, что ты делаешь благое дело;

  • искренняя благодарность пациентов, которым ты помог;

  • приятный опыт взаимодействия с эмпатичными и компетентными коллегами.

Я и сегодня периодически задумываюсь о том, что, будь у меня больше свободного времени и сил, я бы не отказался в качестве хобби или волонтерства вести прием пациентов.

Вам чаще попадались хорошие врачи или так себе специалисты?

Больше хороших врачей
Больше злых и некомпетентных
50 на 50
Не пользуюсь бесплатной медициной
Расскажу в комментариях

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Врач Доктор Медицина Проблема Авторская колонка Зарплаты врачей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  38

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление