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Работа Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя — как отдыхаем на майские праздники

Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя — как отдыхаем на майские праздники

После длинной недели новосибирцев ждут три выходных подряд

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Выходные начнутся уже с 30 апреля

Для жителей Новосибирской области предстоящая рабочая неделя будет шестидневной. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что россиянам придется работать на один день дольше из-за переноса выходных с празднования Дня весны и труда — 1 мая. В 2024 году он выпадает на среду. Поэтому было принято решение перенести сроки отдыха. Таким образом, на новой неделе рабочими будут дни с 22 апреля по 27 апреля включительно, то есть с понедельника по субботу.

Последние дни апреля — 29 и 30 апреля, будут выходными, за ними последует государственный праздник 1 мая. Таким образом, россияне получат три выходных подряд — 29 апреля, 30 апреля и 1 мая. На работу нужно будет выходить только со второго мая. Следующая рабочая неделя продлится всего два дня — 2 и 3 мая.

В неделю перед Днем победы рабочими днями будут 6 мая, 7 мая и 8 мая. Последний — сокращенный предпраздничный день. Далее официальными выходными будут 9 мая, 10 мая, 11 мая и 12 мая.

Отметим, что данный график касается только тех сотрудников, которые работают стандартные пять дней.

Ранее НГС опубликовал подробный календарь с датами отдыха на майские праздники. Мы также разобрались, выгодно ли работникам брать отпуск в мае.

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