«Ей нужна жертва»: сибирячка пережила полгода травли от начальницы — как можно противостоять буллингу на работе

— При этом по телефону, в общении с руководством она милая женщина, но в работе... У нее не было никогда друзей или приятелей на работе, думаю, она даже подпитывалась от негатива к ней, — вспоминает Юлия. — Не знаю, почему ее не увольняли, может быть из-за того, что она действительно очень долго работает, и начальство боится ее потерять. Может быть, она на себя таким незаменимым сотрудником представляет, что нет никого, только я тут одна. Она специально работает в выходные, а потом докладывает своему руководителю. Может сказать: «Я вот в выходные села, в 11 вечера, поработала». Это, наверное, тоже имеет значение, начальство думает: «Где еще найти таких сотрудников, которые выходные и в праздники будут работать?»

Шокирующей для нее стала ситуация, когда на ее глазах руководительница постепенно усиливала давление на коллегу, чем довела ее до слез. Осознав, что та перегнула палку, руководительница решила с ней поговорить лично и давление на какое-то время ослабила. Но вскоре все началось опять, и коллега уволилась. Тогда Юлия для себя решила, что если руководительница перекинет свое внимание на нее и будет ее травить, то она сразу напишет заявление.

