«Ей нужна жертва»: сибирячка пережила полгода травли от начальницы — как можно противостоять буллингу на работе

42-летняя Юлия из Новосибирска в прошлом году устроилась в одну из крупных промышленных компаний на должность бухгалтера-эксперта. Женщину всё более чем устраивало: приятный коллектив, хорошая зарплата, интересные задачи. Если бы не одно «но»: руководитель отдела. Та, по ее словам, устроила настоящую травлю, доводя сотрудников до слез и увольнения. Журналист НГС выслушала историю Юлии и попросила психолога прокомментировать ее, а также дать совет, как защититься от токсичного поведения начальства.
«Ей постоянно нужна жертва»
Юлия пришла в компанию в начале прошлого года, получила работу в отделе бухгалтерии, прошла трехмесячный испытательный срок, но вскоре уволилась. Она объясняет, что на новом месте ей многое нравилось, например, зарплата, которая была выше средней по рынку. Уже потом, как говорит Юлия, она предположила, что сотрудникам специально платили больше, чтобы удержать их на местах.
Но это все равно никак не решало вопрос с текучкой — и это первое, на что обратила внимание женщина, появившись в компании. Ежемесячно из отдела увольнялось 1–2 человека, а причиной тому оказалось нездоровое поведение руководительницы отдела.
— Она вызывала к себе человека, а так как я с ней сидела в одном кабинете, я все это слышала. Вот вызывает и начинается агрессия в его адрес: обвинения в непрофессионализме, переходы на личность. Могла запросто прицепиться к внешнему воду. То обувь не та, кроссовки, например, хотя она сама в них ходит, то прическа лохматая. Да, прямо так и могла сказать человеку: «Ты как выглядишь, посмотри на себя, почему у тебя волосы лохматые?» Даже просто с утра заходит в кабинет, специально хлопает дверьми, швыряет сумку на свое место, говорит с кем-то по телефону, швыряет затем трубку. С самого утра это всё начинается. Сидишь и работаешь в нервной обстановке, — рассказывает Юлия.
Еще один прием руководительницы, с которым столкнулась она, — это закидывание письмами. Общаться та, по ее словам, предпочитала по почте, причем отправляла сразу много писем, чтобы сотрудник потерялся в новых поручениях и задачах.
— «Вот это посмотри, вот это сделай, вот это еще и это». Приоритет задачи ты не угадаешь никогда. То есть по-любому окажется так: «А зачем ты это сейчас делаешь? Вот это же важнее». Она специально создавала переписку, затягивала ее, накапливала письма, накидывала всё новые и не говорила лично, хотя это очевидно было проще. Еще могла задание дать: вот до такого-то времени это нужно сделать, но параллельно еще письма писала по другим задачам. А потом она своему руководителю показывала переписку в обоснование, почему люди увольняются — якобы не справляются, — объясняет Юлия. — У нее схема, как выставить тебя непрофессионалом, то есть какие-то там мелкие ошибки превратить в крупные. А ошибку можно найти абсолютно у любого человека, я так считаю, особенно в бухгалтерии.
Почему, при всем этом, токсичную руководительницу не увольняли, для Юлии загадка. Тем более однажды HR-специалист ей рассказала, что к ней уже были претензии со стороны руководства и ей даже ставили условие: еще одно увольнение от ее подчиненных — следом будет уволена она. Но дальше угроз дело не сдвинулось, и коллеги Юлии, а также те, кто только-только приходил в компанию и успевал проработать пару дней, продолжали уходить.
— Это такой тип человека, ей всегда нужна жертва, — говорит сибирячка.
— При этом по телефону, в общении с руководством она милая женщина, но в работе... У нее не было никогда друзей или приятелей на работе, думаю, она даже подпитывалась от негатива к ней, — вспоминает Юлия. — Не знаю, почему ее не увольняли, может быть из-за того, что она действительно очень долго работает, и начальство боится ее потерять. Может быть, она на себя таким незаменимым сотрудником представляет, что нет никого, только я тут одна. Она специально работает в выходные, а потом докладывает своему руководителю. Может сказать: «Я вот в выходные села, в 11 вечера, поработала». Это, наверное, тоже имеет значение, начальство думает: «Где еще найти таких сотрудников, которые выходные и в праздники будут работать?»
Шокирующей для нее стала ситуация, когда на ее глазах руководительница постепенно усиливала давление на коллегу, чем довела ее до слез. Осознав, что та перегнула палку, руководительница решила с ней поговорить лично и давление на какое-то время ослабила. Но вскоре все началось опять, и коллега уволилась. Тогда Юлия для себя решила, что если руководительница перекинет свое внимание на нее и будет ее травить, то она сразу напишет заявление.
— Ну и вот добралась она до меня, стала разговаривать с агрессией. Я ей ответила, что я под таким прессингом работать не смогу: либо не будете так со мной вести, либо я уйду. Она притихла, но это буквально на неделю. Я потом начала задерживаться, раньше всех приходить, но я понимаю, что дело-то тут не во мне, а просто она меня доводит, — говорит она.
Последней каплей для Юлии стала очередная претензия: на этот раз руководительница назвала ее непрофессионалом, усомнилась в ее образовании и поиздевалась над ее должностью.
— «Ну какой же ты эксперт? Как ты вообще испытательный прошла?» Хотя после испытательного мы проходим аттестацию, и меня оценивала комиссия из нескольких человек. Я не стала такое терпеть, пошла и написала заявление. Переживала, что придется неделю отрабатывать, но у них как-то так устроено, что меня уволили одним днем. Видимо, потому что много человек увольняется, — рассказала девушка. — Просто я для себя решила, что эта компания — не последний шанс в моей жизни, чтобы себе нервы тратить и пытаться что-то доказать, просто уйду и все. Насколько я знаю, эта женщина там по-прежнему работает, а после меня еще много человек уволилось.
После увольнения ей, как говорит Юлия, потребовался длительный отдых, но сейчас она уже вышла на новое место. Там нет никакого прессинга, а свое предыдущее место работы она теперь вспоминает с ужасом и удивляется, как смогла проработать там целых полгода.
«Агрессия — норма поведения для буллера»
Как говорит психолог Екатерина Дегтярева, для ситуаций буллинга на работе чаще используют термин «моббинг» и его частный случай — вертикальный моббинг, когда давление идет со стороны руководителя. Его еще называют «боссингом».
— Это могут быть унижающие шутки, когда вас обесценивают или самоутверждаются за ваш счет, или сплетни, или манипуляции и давление. Например: «Или ты делаешь это (сейчас, в свой выходной, идеально), или я тебя уволю». Вы могли не просить комментариев, но получили оценку собственной внешности, ума, образования и семейного положения. Или вас могут несправедливо обвинять в некомпетентности, да еще и при остальных коллегах. Это чтобы агрессор максимально прочувствовал собственную значимость. Есть еще вид пассивной агрессии — игнор, когда с вами перестали здороваться, замолкают демонстративно, если вы заходите в помещение, — говорит психолог.
На вопрос, почему так происходит, Екатерина Дегтярева выделяет несколько факторов: борьба за вакантное место, желание руководителя доминировать, а также зависть, в том числе личная или профессиональная.
— Если говорить о типичном портрете буллера, то это, как правило, человек с плохо развитыми социальными навыками и агрессивным поведением. Агрессия — это вообще норма поведения для него. Он не использует открытую коммуникацию, не владеет механизмами разрешения конфликтов, а, скорее, склонен использовать манипуляции, — добавляет она.
Если человек оказался в ситуации моббинга, то психолог рекомендует открыто поговорить с обидчиком, причем сделать это при свидетелях, а также дать ему понять, что вы не потерпите подобного обращения. Еще один важный момент — не скрывать действия руководителя от вышестоящего начальства или HR-специалиста.
— Буллер добивается от жертвы реакции, это мотивирует его продолжать. Неинтересно манипулировать тем, кто не ведется на манипуляции. Как вариант можно просто уйти, подышать и проигнорировать. Или рационально и по пунктам сообщить о том, что ваши границы нарушены и такое поведение недопустимо, — советует Екатерина Дегтярева. — Если вы чувствуете себя на своем месте, крутым и уверенным в себе профессионалом, то буллеру к вам не подступиться. У него не получится раздуть какие-то рабочие моменты и недочеты до уровня вселенской проблемы и подкормить таким образом вашу неуверенность, если вы будете ощущать себя как профессионал.
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