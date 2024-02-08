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Новосибирские работодатели стали чаще интересоваться соискателями в возрасте 60+

У таких работников есть свои преимущества

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Работодатели считают, что пенсионеры к ним лояльны

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В Новосибирске работодатели стали чаще интересоваться кандидатами на предлагаемые должности в возрасте 60+. Об этом сообщила Екатерина Дегтярева, директор сибирского Hh.ru

— Можно отметить большие преимущества работы с такой возрастной категорией. Например, стабильность, минимальная текучка, лояльность к работодателям, — отметила Дегтярева.

Эксперт связала это с последствиями ВОВ, кризисными 90-ми годами (это провоцировало демографические ямы. — Прим. ред.). Работодатели адаптируются к обстоятельствам.

Незначительное увеличение демографических показателей наблюдается в группе от 10 до 19 лет, но, когда это поколение подрастет и начнет работать, серьезно ситуацию это не изменит.

Ранее НГС писал о том, кому в Новосибирске готовы больше всего платить в феврале. Аналитики составили список самых высокооплачиваемых предложений в городе.

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