Новосибирские работодатели стали чаще интересоваться соискателями в возрасте 60+

В Новосибирске работодатели стали чаще интересоваться кандидатами на предлагаемые должности в возрасте 60+. Об этом сообщила Екатерина Дегтярева, директор сибирского Hh.ru
— Можно отметить большие преимущества работы с такой возрастной категорией. Например, стабильность, минимальная текучка, лояльность к работодателям, — отметила Дегтярева.
Эксперт связала это с последствиями ВОВ, кризисными 90-ми годами (это провоцировало демографические ямы. — Прим. ред.). Работодатели адаптируются к обстоятельствам.
Незначительное увеличение демографических показателей наблюдается в группе от 10 до 19 лет, но, когда это поколение подрастет и начнет работать, серьезно ситуацию это не изменит.
Ранее НГС писал о том, кому в Новосибирске готовы больше всего платить в феврале. Аналитики составили список самых высокооплачиваемых предложений в городе.