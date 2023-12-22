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Как мы будем отдыхать в новогодние каникулы: публикуем календарь

Сохраните его, чтобы не выйти на работу раньше времени

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Важно не только вовремя уйти в праздничный загул, но и вернуться из него без опозданий

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До Нового года остались считаные дни — еще чуть-чуть, и наконец-то наступят долгожданные праздники. Обычно каждый год бурно обсуждается, стоит ли делать 31 декабря выходным днем. Решения по этому вопросу еще нет, но в этом году оно и не нужно — 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье.

Сами каникулы продлятся до 8 января. В итоге отдыхать мы будем 10 дней: начнем 30 декабря и выйдем на работу 9 января. Специально для вас мы сделали январский календарь — сохраните, чтобы не потеряться в новогоднем кутеже.

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Но не все будут отдыхать в новогодние праздники. Кому-то всё же придется поработать в начале января. Недавно мы рассказывали о том, как оплачивается работа в праздничные каникулы и можно ли отказаться работать, если ну очень не хочется.

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