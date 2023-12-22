Как мы будем отдыхать в новогодние каникулы: публикуем календарь

До Нового года остались считаные дни — еще чуть-чуть, и наконец-то наступят долгожданные праздники. Обычно каждый год бурно обсуждается, стоит ли делать 31 декабря выходным днем. Решения по этому вопросу еще нет, но в этом году оно и не нужно — 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье.
Сами каникулы продлятся до 8 января. В итоге отдыхать мы будем 10 дней: начнем 30 декабря и выйдем на работу 9 января. Специально для вас мы сделали январский календарь — сохраните, чтобы не потеряться в новогоднем кутеже.
Но не все будут отдыхать в новогодние праздники. Кому-то всё же придется поработать в начале января. Недавно мы рассказывали о том, как оплачивается работа в праздничные каникулы и можно ли отказаться работать, если ну очень не хочется.