«Мебель — дорогущая». Сибиряк отдал стол в реставрацию и ждал его красивым: в итоге он заявил, что его вернули испорченным

На сайте отзывов «Фламп» житель Новосибирска Владимир заявил, что отдал обеденный стол на реставрацию в мебельную компанию, а его вернули испорченным. Теперь мужчина ищет того, кто сможет привести его в порядок.
Владимир предоставил редакции копию договора, который он заключил в феврале с ИП Чернова Сергея Юрьевича. В нем прописано, что заказчик сдал в реставрацию 6 стульев и стол. В перечень работ входили снятие лакокрасочного материала, грунтовка и покраска мебели. Согласно договору, всего Владимир должен был заплатить за это 74 тысячи рублей. Он заверил НГС в том, что суммарно заплатил предпринимателю более 60 тысяч, и прислал 2 чека о банковских переводах — на общую сумму 55 тысяч.
Владимир написал о реставрации 2 отзыва на «Фламп». 8 ноября в одном из них он утверждал, что ему не возвращают стол. Это при том, что, по условиям договора, мебель должны были отреставрировать до 6 марта 2023 года. На следующий день сибиряк сообщил, что стол ему наконец вернули, но испорченным.
— Состояние — на фото. Теперь никто переделывать не берется, — уверял мужчина в своем отзыве.
Он опубликовал фото, на котором видно, что стол разобран, и на его поверхности нет лака.
— Я заключил договор с ИП о том, что он мне отреставрирует стол и стулья. Просто купил квартиру, мне досталась в наследство мебель — итальянская, дорогущая. Стол сдал в реставрацию, ну и стулья. У меня юбилей в марте, и он должен был мне 6 числа всё сделать. Короче говоря, в мае он мне стулья перетянул, привез. А стол — то одно, то другое, то третье <…> Я залез в интернет и смотрю: Сергей ИП ликвидировал и в июне открыл ООО. Знакомые, которые мне его посоветовали, позвонили ему: «Имей совесть. Ты нас подставляешь». В итоге я до него дозвонился, а он мне что-то вроде: «Меня кинули, что-о еще. Мы стол покрасить не можем». Поскольку стол дорогой, я сказал: «Привози мне его в таком состоянии, в каком есть».
НГС обратился к Сергею Черных по номеру «Сибирской мебельной компании» на улице Дмитрия Шамшурина, 2, указанному в 2ГИС. Он рассказал свою версию произошедшего. С его слов, изначально Владимир обратился за перетяжкой стульев. Как уверяет Сергей, когда он приехал к клиенту на замеры, тот спросил и про стол. Они договорились о работах, но всё было не так просто.
— Я ему сразу сказал, что наша компания занимается мягкой мебелью, а реставрация деревянных изделий — не наш профиль. Тогда он спросил, могу ли я порекомендовать кого-то. Я ему ответил: «Да. Есть хорошие ребята, которые занимаются этим давно». Я при нем с ними разговаривал по громкой связи, по цене с ним все они договаривались <…> Договор решили сделать через мою фирму, и это было ошибкой. Человек, который взялся за стол, исчез. Его начал обрабатывать другой человек — и тоже исчез. Владимир был в курсе, что за его стол никто не берется. Ему говорю: «Раз уж стол начали обдирать, то давайте я попробую сам его обработать у тех ребят в цехе». Попробовав, сказал, что нужен опытный специалист и я взяться не могу. Дальше в этот цех нельзя было попасть по разным причинам.
Недавно сибирячка заявила, что ей испортили шубу в химчистке. По ее словам, в капюшоне оказалась огромная дыра.