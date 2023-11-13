«Мебель — дорогущая». Сибиряк отдал стол в реставрацию и ждал его красивым: в итоге он заявил, что его вернули испорченным

— Я ему сразу сказал, что наша компания занимается мягкой мебелью, а реставрация деревянных изделий — не наш профиль. Тогда он спросил, могу ли я порекомендовать кого-то. Я ему ответил: «Да. Есть хорошие ребята, которые занимаются этим давно». Я при нем с ними разговаривал по громкой связи, по цене с ним все они договаривались <…> Договор решили сделать через мою фирму, и это было ошибкой. Человек, который взялся за стол, исчез. Его начал обрабатывать другой человек — и тоже исчез. Владимир был в курсе, что за его стол никто не берется. Ему говорю: «Раз уж стол начали обдирать, то давайте я попробую сам его обработать у тех ребят в цехе». Попробовав, сказал, что нужен опытный специалист и я взяться не могу. Дальше в этот цех нельзя было попасть по разным причинам.

