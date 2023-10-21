«Будто дома подружка красила»: сибирячка заплатила почти 5 тысяч за блонд в модном салоне, а ушла рыжей. Что ей делать?

Недовольная клиентка

Прежде Марина красилась всё время у одного мастера. Девушку всё устраивало, но в октябре запись к проверенному колористу была очень плотной. Она решила записаться в салон Camille Albane, расположенный на Вокзальной магистрали, 8. Там, с ее слов, она делала пару раз стрижку и ее всё устраивало.



Процедуру по тонированию блонда ей сделали 12 октября. По мнению девушки, цвет получился неоднородный и пошел пятнами, на волосах были видны рыже-белые переходы.