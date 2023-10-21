«Будто дома подружка красила»: сибирячка заплатила почти 5 тысяч за блонд в модном салоне, а ушла рыжей. Что ей делать?

Жительница Новосибирска Марина (имя изменено по просьбе героини публикации) пришла в известный салон красоты на окрашивание волос. Девушке сделали процедуру, но ей не понравился результат — по ее словам, вместо шикарного блонда она получила рыжие пряди. В салоне согласны переделать работу или вернуть деньги, но компенсацию морального вреда возмещать отказываются. НГС выслушал стороны конфликта и мнение юриста — что делать в таких ситуациях.
Недовольная клиентка
Прежде Марина красилась всё время у одного мастера. Девушку всё устраивало, но в октябре запись к проверенному колористу была очень плотной. Она решила записаться в салон Camille Albane, расположенный на Вокзальной магистрали, 8. Там, с ее слов, она делала пару раз стрижку и ее всё устраивало.
Процедуру по тонированию блонда ей сделали 12 октября. По мнению девушки, цвет получился неоднородный и пошел пятнами, на волосах были видны рыже-белые переходы.
— Помимо того что от блонда не осталось и следа, так еще и цвет получился таким, будто дома ночью подружка красила. В салоне мне сначала сказали, что это смоется. Как-то странно получать рекомендацию «помыть голову почаще несколько раз, цвет сойдет, и будет как до тонирования». У меня тогда вопрос: а зачем тонироваться за 4800, чтоб бежать потом домой и смывать? — интересуется Марина.
По ее словам, в салоне ей говорили, что цвет не понравился из-за освещения. Но дома ничего не изменилось. При домашнем освещении она снова разглядела неоднородное полотно, грязный цвет и испорченное рассветление, которое она делала до этого за большие деньги.
— Я надеялась, что реально приду домой и всё будет хорошо выглядеть, что действительно дело в освещении. Я до последнего в это верила, сейчас самой от этого смешно. Но дома было видно, как из молодой девушки сделали «тетушку, красящуюся луковой шелухой», вот тебе и салон! С самыми стильными работами в области. Чувствую себя отвратительно, — посетовала Марина.
Марина написала к салону претензию и потребовала вернуть деньги за окрашивание, а также выплатить компенсацию за моральный вред, чтобы переделать работу мастера в другом салоне. Позже девушке предложили встретиться в салоне и всё обсудить. На встречу пришли мастер, администратор, технолог. Сначала все сидели у зеркала. Представители салона отрицали, что волосы отдают рыжим, затем признали это и предложили затемнить корни. Также в заведении пообещали вернуть деньги и предложили забрать претензию. Компенсацию морального вреда, со слов Марины, в салоне выплачивать отказались.
Мнение салона
НГС связался с салоном красоты. Руководитель салона Анна прокомментировала ситуацию. Она отметила, что Марина действительно приходила в заведение и с ней подробно обсудили все нюансы перед окрашиванием.
— Наш мастер провела для нее 2 консультации, так как она наш новый клиент. Блонд — это всегда более тонкий, щепетильный подход с выбором цвета. Мы сначала пригласили девушку на предварительную консультацию, на общение с мастером. Они всё обговорили, договорились, как будут делать окрашивание, обсудили несколько вариантов. Девушку всё устроило, она пришла, — пояснила Анна.
Со слов Анны, ранее Марина делала окрашивание в технике AirTouch — контрастное светлое мелирование. В этот раз она якобы пожелала сделать более мягкий переход, что, со слов Анны, в салоне и сделали. По окончании работы девушка сказала, что ее не очень устраивает цвет и что он темноватый.
— Мастер ответила, что проблемы нет и можно прийти и доработать всё в другой день. Девушка не пришла, принесла претензию, где на 3 листах изложила все свои замечания в адрес нашей работы. Пригласили ее в салон и технолога компании L'OREAL, так как наш салон работает на продукции L'OREAL и все мастера проходят обучение и аттестацию в их студии, знают тонкости работы с красителями, — отметила Анна.
На встрече, со слов Анны, Марине предложили либо доработать результат, либо забрать потраченные деньги. Со слов Анны, Марина сомневалась, надо ей это делать или нет. Сказала, что остановится на варианте возврата средств, взяла заявление, чтобы его заполнить дома, сказала, что занесет вечером, и не вернулась. А 19 октября в телефонном разговоре сказала, что передумала о возврате средств и попросила дать письменный ответ на ее претензию.
— Мы на рынке больше 20 лет, команда мастеров опытная. Они постоянно проходят обучение. В работе с цветом бывают нюансы. Мы работаем во французской технике, придуманной и запатентованной брендом Camille Albane. Транслируем этот стиль клиентам — более натуральные оттенки. Волосы выглядят роскошно, ухоженно, натурально. Для нас странно всё происходящее. Мы не понимаем, что клиент хочет от нас, — сетует руководитель салона.
При этом, добавила Анна, они в своей работе руководствуются правилами бытового обслуживания населения и законом о защите прав потребителей. Она подчеркнула: клиент имеет право на переделывание работы, устранение недостатков либо возврат средств. Анна также отметила, что виной неудачного окрашивания мог стать выбор Мариной этого салона вместо привычного.
— Мы с клиентом работаем первый раз. Он пришел после окрашивания в другом салоне. Мы спросили, почему она не обратилась к тому мастеру, где всё ей нравилось. У нас другие техники, другие красители. Могут такие моменты возникать, но мы ни отчего не отказываемся. Если клиент не хочет — хорошо, будет возврат денежных средств, — заключила Анна.
Комментарий юриста
Юрист Алексей Аржанников отметил, что по закону, если действительно в ситуации имело место некачественное окрашивание, девушка как потребитель имеет право требовать не только возврата денежных средств, уплаченных за некачественное окрашивание, но и денежную компенсацию убытков, связанных с необходимостью устранения недостатков окрашивания.
— Убыток потребителя, связанный с необходимостью исправить некачественное окрашивание, будет составлять разницу в цене, которую уплатила девушка первому салону (и возврат которой получит) и которую уплатит девушка для исправления некачественного окрашивания. Простыми словами, если девушка заплатила в первом салоне 5000 рублей за окрашивание, которое оказалось некачественным, то она вправе требовать возврата уплаченных 5000 рублей. При этом если в другом салоне исправление такого окрашивания будет стоить 7500 рублей, то девушка имеет право потребовать у первого салона компенсацию убытков на исправление окрашивания в размере 2500 рублей (5000 рублей — возврат от первого салона, плюс дополнительные расходы 2500 рублей на устранение недостатка), — объясняет Аржанников.
Юрист отметил: если Марина обратится в суд, ей нужно будет доказать, что работу сделали некачественно, а также определить разумный размер убытков из-за устранения недостатка окрашивания.
В этом случае суд взыщет с салона красоты не только уплаченную за окрашивание сумму и сумму убытка для устранения недостатков окрашивания, но и сумму неустойки за неудовлетворение требования потребителя в десятидневный срок, сумму компенсации морального вреда, сумму штрафа в размере 50% от присужденной по решению суда суммы, судебную пошлину и судебные расходы потребителя.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером. При этом в заведении сомневаются, что это была их клиентка.