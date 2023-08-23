Сибиряк построил бизнес на сборе «бабушкиных вещей»: смотрим на находки за сотни тысяч

Новосибирец Вадим Ивакин собирает и продает старые вещи. Они хранятся в пяти боксах гаражного кооператива. Иногда туда попадают такие экземпляры, за которые охотники за антиквариатом готовы платить сотни тысяч. В этом видео мы показываем, что Вадим находит в старых квартирах, доставшихся кому-то по наследству.

