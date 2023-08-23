Сибиряк построил бизнес на сборе «бабушкиных вещей»: смотрим на находки за сотни тысяч

Новосибирец Вадим Ивакин собирает и продает старые вещи. Они хранятся в пяти боксах гаражного кооператива. Иногда туда попадают такие экземпляры, за которые охотники за антиквариатом готовы платить сотни тысяч. В этом видео мы показываем, что Вадим находит в старых квартирах, доставшихся кому-то по наследству.
— Мебель попадается очень красивая, царских времен. И книги попадаются очень интересные. С книгами вообще залипаешь просто по полной, — приводит он пример находок. — Начинаешь полочку рассматривать, находишь книжку и все, рабочий день закончен, можно сказать.
Однажды Вадима позвали забрать вещи из старого гаража, который выставили на продажу. Там нашлась муфельная печь XIX века для запекания керамических зубов.
— Как она попала вообще сюда, в Новосибирск, неизвестно. Хранилась просто в гараже, — удивляется коллекционер. — Под слоем пыли, грязи, я ее зубочистками с палочками ватными отшоркивал.
Но не все находки радуют, есть вещи, которые огорчают даже охотника за антиквариатом. Например, когда люди выбрасывают фотографии своих родственников, причем нескольких поколений. Посмотрите видео, в котором сибиряк рассказывает о своем хобби, превратившемся в профессию. Еще больше историй про интересные находки Вадима Ивакина — в репортаже Настасьи Медведевой.