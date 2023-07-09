«Ощущение, что на нас ездят, как на собаках»: курьер откровенно рассказал, что его бесит в профессии

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы. Наш новый герой — из Красноярска, он работает курьером на автомобиле. Парень устроился на эту работу, будучи студентом, — ему нужно было обслуживать автомобиль и учиться одновременно. Далее — его рассказ от первого лица, который записали наши коллеги из NGS24.RU.
А чей тортик-то?
Главная проблема в том, что приложение [моей службы доставки] просто отвратительное — разработчики, видимо, преследовали цель, чтобы курьер облажался. Заказ по пути, 11 точек маршрута. Сумма заказа была около 700 рублей, и это, как мне кажется, самые выгодные, но очень бесячие поездки. Я забрал посылки и поехал их отдавать. И тут я просто встал на парковке возле первого получателя и не знал, что делать. У меня в багажнике пять разных посылок, и какую нужно отдать сейчас — непонятно. Ты никак не можешь сориентироваться, если на посылке нет адреса получателя. Приложение также не помогает: по приезде к получателю ты не видишь, с какого адреса он был. Приходилось звонить получателю, уточнять. Некоторые откровенно бомбили с фразой: «А вы что, не знаете, что везете?» Приходилось объяснять, что заказ по пути, получатель не передал точный адрес, я откуда знаю, торт у вас или документы.
На одной из точек так и произошло — я просто перепутал заказы. Хорошо, что получатель успел меня остановить и сказать, что торт выглядит аппетитно, но он его не ждал. Мы едем дальше. Отправителей было шесть, а получателей пять. Я этого не заметил, занес последний пакет с какими-то вещами и вышел. Обрадовался, что наконец-то длинный заказ закончен и можно перекусить. Оборачиваюсь, чтобы взять свой контейнер с едой, и вижу торт. Конечно, я понимал, что это чей-то заказ, и начал выяснять. Поддержка молчала и говорила: ждите сутки, если никто не вернется за ним — самостоятельно отвезите получателю. Ни номера, ни адреса, конечно же, нам не дали.
Я ездил с ним почти полдня, пока не вспомнил, что в начале заказа мне звонил отправитель торта, чтобы уточнить, куда точно подъехать. Я набрал ему, извинился и рассказал случай, который произошел. Он подсказал адрес, и я отвез торт девушке. Жаль, что в таких случаях поддержка не может ничем помочь обычным курьерам.
Подумал, что везем вещества
Привозим в глушь города заказ — доставка еды. Пока стояли и думали, как же отсюда уехать, прилетел заказ. Выходит молодой парень, примерно
Вообще, мы имеем право просить отправителей показывать, что внутри пакетов, вещей и так далее, но это был поздний вечер и я, совсем замотавшись, вспомнил о правиле только в конце поездки. Дальше картина, которую я никогда не забуду, выходит мужчина в возрасте, берет у меня пакет, снимает калоши и надевает эти носки... Поездка стоила 350 рублей и полчаса противозаконных мыслей в моей голове.
Хорошо платят, но не всегда
Молодые ребята очень любят подрабатывать курьерами — потому что график тот, который ты захочешь. Удобно, если у тебя учеба, другая работа или просто какие-то срочные дела. Как подработка — это очень хороший способ заработать. Если работать в течение 12–15 часов, можно спокойно заработать от трех до шести тысяч рублей, минус примерно полторы тысячи на бензин. Но не всегда получается так.
В один день я психанул и вышел с линии, потому что за заказ мне заплатили 48 рублей. На улице шел ливень. Я оказался на отшибе города и даже планировал уходить с линии. Вдруг мне приходит заказ в супермаркет: нужно было забрать пакеты и поднять их. Конечной точки и стоимости доставки не было видно. Это был мой первый подобный заказ на доставку, поэтому думал, что сумма будет хорошая. Доставка была заказана буквально через три дома. Я загрузил тяжелые продукты в машину, привез, поднял на восьмой этаж без лифта. Завершаю заказ и вижу, что оплата составляет 60 рублей. А теперь вычтете из них 20%, которые отдает курьер напрямую [службе доставки]. Получается 48 рублей. За 48 рублей я нес четыре тяжелых пакета на восьмой этаж. Жутко бесит.
И если бы это был один заказ — таких заказов куча. Мои знакомые рассказывали, как таскали
Я сидел возле двери 15 минут
В очередной свой выходной я поехал на смену. Когда выезжаю после обеда, катаюсь до глубокой ночи, добиваю хорошую сумму заказов. Время около двух часов ночи. Забираю посылку в виде зарядки для телефона и еду по адресу, всё как по стандарту. Звоню в домофон — гудки идут, ответа нет. Звоню еще раз — то же самое. Пытаюсь звонить получателю — абонент вне зоны действия сети. Видимо, сел телефон, поэтому зарядку отправили курьером. Позвонил консьержу, дверь открыли, поднялся. Стучусь — молчание. Прислушивался к каждому шороху — в квартире будто никого нет.
По регламенту, нам нужно позвонить получателю три раза, если не откроет, то писать в поддержку. Я написал. Дали номер отправителя, звоню ему — не берет. В таких ситуациях я ставлю себя на их место. Вот скажут, приехал курьер, не звонил, не писал, зарядки нет, а завтра на работу. Пришлось ждать, периодически стучаться. Тут на этаж поднимается девушка, она и оказалась получательницей. Выяснилось, что я доехал намного быстрее, чем ее такси. Она очень долго извинялась, ругала таксиста, который ехал медленно, и дала хороших чаевых. Время ожидания клиента курьерам, к сожалению, не оплачивают. И из-за этого ты очень часто теряешь время, а с ним и деньги.
Пробки, пробки, пробки...
Очень часто на моей практике попадались люди, которые спрашивали: «А почему так долго?» Меня это больше всего бесит. Мне надоело каждому это объяснять. Вот отправитель сделал заказ. Я до него еду около пяти минут. Поднимаюсь, забираю товар, иду к машине — еще минуты три, а иногда и больше. Выезжаю, и тут — бац! — серьезное ДТП, дорогу переходят утята, сломался светофор. И вот ты стоишь среди рядов из бесконечных машин в одной большой пробке. Приезжаешь к получателю, с улыбкой отдаешь товар, а тебе в лицо хамло: «Что так долго?» Даже не знаю...
Но всё равно, мне кажется, что такая работа для студентов идеальна. Да, есть моменты, которые бесят, от которых ты испытываешь дикий стресс. Но я считаю, что это издержки, как и в любой профессии. Как только закончу учиться в колледже, пойду работать дальнобойщиком — водишь машину и не видишь людей сутками.
Своей болью поделилась и женщина-бухгалтер. Она объяснила, что ее бесит в руководстве и коллегах.