«Ощущение, что на нас ездят, как на собаках»: курьер откровенно рассказал, что его бесит в профессии

На одной из точек так и произошло — я просто перепутал заказы. Хорошо, что получатель успел меня остановить и сказать, что торт выглядит аппетитно, но он его не ждал. Мы едем дальше. Отправителей было шесть, а получателей пять. Я этого не заметил, занес последний пакет с какими-то вещами и вышел. Обрадовался, что наконец-то длинный заказ закончен и можно перекусить. Оборачиваюсь, чтобы взять свой контейнер с едой, и вижу торт. Конечно, я понимал, что это чей-то заказ, и начал выяснять. Поддержка молчала и говорила: ждите сутки, если никто не вернется за ним — самостоятельно отвезите получателю. Ни номера, ни адреса, конечно же, нам не дали.



Я ездил с ним почти полдня, пока не вспомнил, что в начале заказа мне звонил отправитель торта, чтобы уточнить, куда точно подъехать. Я набрал ему, извинился и рассказал случай, который произошел. Он подсказал адрес, и я отвез торт девушке. Жаль, что в таких случаях поддержка не может ничем помочь обычным курьерам.