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Сохраните календарь: когда в июне будут длинные выходные

Шансов на затяжной отдых в этом году осталось совсем мало

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В этом году День России приходится на понедельник, поэтому мы получили три дня выходных подряд в июне

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В этом году осталось уже не так много месяцев с длинными выходными, ближайшие из них ждут нас уже в июне. Всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.

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После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.

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По данным Росстата, в марте этого года без работы оставалось 2,6 миллиона человек трудоспособного возраста. Для них тоже существуют меры поддержки, и это не только пособие по безработице — мы разбирались, на что может рассчитывать человек, оставшийся без работы (и как это всё можно получить).

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