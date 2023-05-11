«Из 88 человек набраны 15»: в Новосибирске не хватает матросов-спасателей

В Новосибирске не хватает матросов-спасателей на грядущий купальный сезон. Об этом сообщил телеграм-канал мэрии города.
— К сожалению, набор идет сложно. Из 88 человек, которые требуются, набраны только 15. То количество постов, которые мы планируем организовать, таким количеством матросов-спасателей не обеспечим, — говорит замначальника МАСС Алексей Шилов.
По словам Шилова, в первую очередь планируется обеспечить дежурство на муниципальных пляжах, во вторую — на наиболее опасных и популярных несанкционированных пляжах.
Пока муниципальные спасатели проводят обучение с кандидатами.
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При этом профессия спасателя очень востребована: в прошлом году только за один выходной матросы вытащили из воды 12 человек.