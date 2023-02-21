Продавец в секс-шоп или квасовар: какие необычные вакансии есть в Новосибирске и сколько там будут платить

Инструктора для индивидуальной работы с детьми и тьютора для работы в группе неполного дня ищут в центре прикладного анализа поведения «Мозаика» в Новосибирске.

— В центре практикуют АВА-терапию, которая помогает детям с аутичными расстройствами правильно развиваться и учиться самостоятельности. Занятия проходят индивидуально. Зарплата — от 35 тысяч рублей, бесплатное обучение, есть корпоративные мероприятия, — добавили аналитики.

В Новосибирске ищут помощника капитана для управления судами Енисейского речного пароходства. Для этой должности необходимо соответствующее образование, справки о наличии или отсутствии административной ответственности за наркотики. Работа будет на реке Енисей, питание за счет предприятия, полный соцпакет, ДМС, зарплата — до 90 тысяч рублей.