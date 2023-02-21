Продавец в секс-шоп или квасовар: какие необычные вакансии есть в Новосибирске и сколько там будут платить

В Новосибирске работодатели ищут квасовара, продавца в магазин игрушек для взрослых и работника сцены в театр «На левом берегу». Исследователи Зарплата.ру изучили рынок работы в Новосибирске за февраль и выбрали самые необычные.
В список необычных вакансий попал квасовар, которого ищет компания «Сибирский продукт». Соискателю предлагают работать на производстве безалкогольных напитков, контролировать процесс брожения и варки, качество сырья и готового продукта, участвовать в разработке новых напитков.
— Обязателен опыт работы поваром на пищевом предприятии или купажистом на производстве и наличие медицинской книжки. Зарплата — до 70 тысяч рублей, гибкий график работы: в сезон с апреля по август смены 2/2, в несезон — пятидневка, — рассказали в Зарплата.ру.
Инструктора для индивидуальной работы с детьми и тьютора для работы в группе неполного дня ищут в центре прикладного анализа поведения «Мозаика» в Новосибирске.
— В центре практикуют АВА-терапию, которая помогает детям с аутичными расстройствами правильно развиваться и учиться самостоятельности. Занятия проходят индивидуально. Зарплата — от 35 тысяч рублей, бесплатное обучение, есть корпоративные мероприятия, — добавили аналитики.
В Новосибирске ищут помощника капитана для управления судами Енисейского речного пароходства. Для этой должности необходимо соответствующее образование, справки о наличии или отсутствии административной ответственности за наркотики. Работа будет на реке Енисей, питание за счет предприятия, полный соцпакет, ДМС, зарплата — до 90 тысяч рублей.
В список попала вакансия монтировщика сцены в театре «На левом берегу», в обязанности входят установка декораций и мебели, погрузо-разгрузочные работы. Рабочий день будет шестидневный, в понедельник — выходной. Зарплата — до 26 тысяч рублей.
— Также в городе ищут истопника, на этой должности нужно топить котел дровами. Соискателю обещают комфортные бытовые условия, небольшой объем работы, ночные и суточные смены по выбору и зарплату до 15 тысяч рублей, — отметили исследователи рынка.
Кроме того, в Новосибирске в новый секс-шоп ищут продавца-консультанта. Работа на полный день или по сменам. Сотрудникам предоставят скидку на продукцию. Зарплату обещают до 55 тысяч рублей.
Электрик рассказал о том, что его бесит в работе. Когда-то он работал на заводе, но устал от однообразия и ушел. Теперь молодой человек развивается сам, работает по своим правилам и не жалеет об этом.