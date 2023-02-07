«Не ожидал, что клиентка встретит меня голой». Электрик — о мошенниках и скидках «по-братски»

Не круто — презрение и осуждение, которые я порой ощущаю от людей. Они недооценивают профессию, считают ее бедной и «низкой», недостойной, хотя это не так. Мой доход в целом покрывает все мои потребности, хотя он нестабилен, зависит от количества заявок и их форматов. Если я весь день подключаю розетки — то это немного денег, а если с нуля провожу всю электрику в доме — то весьма неплохие деньги.

«Просят скидочку "по-братски"»

Я никогда не задираю гигантский ценник за свою работу. Делаю на совесть и беру среднюю плату по рынку — это принцип. Однако есть клиенты, которые уверены, что услуги электрика мегадешевые. Они не понимают, что наша профессия давно перешла на новый уровень.