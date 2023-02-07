«Не ожидал, что клиентка встретит меня голой». Электрик — о мошенниках и скидках «по-братски»

Представители самых разных профессий продолжают рассказывать об изнанке своей работы в рубрике «Что меня бесит». Сегодня наш герой — электрик. Когда-то он работал на заводе, но устал от однообразия и ушел. Теперь молодой человек развивается сам, работает по своим правилам и не жалеет об этом.
Вот только его клиенты уверены, что в электрики идут только от безысходности, смотрят на него свысока, просят скидки и даже встречают в нижнем белье. Последнее относится к женщинам, которые отчаянно ищут любовь.
Прочитайте, что электрик рассказал о клиентах, производственных травмах и мошенниках.
«Презрение и осуждение»
Мне 28 лет. Мне нравится моя работа, она очень разная. На заводе я всегда делал одно и то же каждый день, а здесь новые люди, новые задачи, новый подход. Ты всё время в динамике, это круто.
Не круто — презрение и осуждение, которые я порой ощущаю от людей. Они недооценивают профессию, считают ее бедной и «низкой», недостойной, хотя это не так. Мой доход в целом покрывает все мои потребности, хотя он нестабилен, зависит от количества заявок и их форматов. Если я весь день подключаю розетки — то это немного денег, а если с нуля провожу всю электрику в доме — то весьма неплохие деньги.
«Просят скидочку "по-братски"»
Я никогда не задираю гигантский ценник за свою работу. Делаю на совесть и беру среднюю плату по рынку — это принцип. Однако есть клиенты, которые уверены, что услуги электрика мегадешевые. Они не понимают, что наша профессия давно перешла на новый уровень.
Сейчас другое качество работ и их масштаб, другие инструменты. К тому же время мастера — это тоже ресурс, который никто не будет отдавать за просто так. Хочешь качественную работу — вызывай профессионала. И будь готов ему заплатить.
Бесит, когда люди начинают говорить, что моя работа столько не стоит, просят скидочку «по-братски» или говорят, что найдут другого мастера. Я ни за чей щиток бои не устраиваю, а спокойно ухожу. Но потом эти же клиенты звонят мне и просят переделать работу за того электрика, который «по-братски» сломал им всю проводку в доме.
Я считаю, что любая работа должна быть оплачена. Вы же не приходите в магазин и не просите сделать вам скидку на продукты, потому что, по вашему мнению, они столько не стоят. Так почему с услугами электрика это должно работать по-другому?
«Потребовала показать паспорт»
Мне 28, но выгляжу я моложе. Однако это никак не влияет на профессионализм и на качество моей работы.
Однажды заказчица посмотрела на меня и потребовала показать паспорт. А вместе с ним диплом и другие документы, которые подтвердят, что я являюсь мастером. Знаете, я готов предъявлять паспорт в магазине, но тут, мягко говоря, был растерян. Вы тоже носите дипломы об окончании колледжа и университета с собой?
Впрочем, мои любимые истории про одиноких женщин, которые ищут любовь везде. Однажды звонит женщина, говорит: «У меня горит розетка, помогите».
Скажем культурно: я весьма опешил. Не ожидал, что клиентка встретит меня голой. А я к тому же не один приехал. На некоторые заявки я езжу со своей девушкой, она помогает мне в развитии соцсетей, мы снимаем видео про мою работу. Тут мы как раз думали подснять, как я восстанавливаю розетку.
Я всегда предупреждаю заказчиков о съемке, но эта клиентка, видимо, пропустила мои слова мимо ушей. Когда она увидела девушку, то сразу изменилась в лице и пошла надевать толстовку. Видимо, не прокатило. Но розетку я ей, конечно, восстановил.
«Яркая вспышка, горящие руки, скорая»
В профессиональных кругах есть шутка: «Хороший электрик — живой электрик». Если его ни разу не било током, скорее всего, он вообще не электрик. Один раз я загремел в больницу с ожогами — дугой откинуло. Я работал в доме с ужасно старой проводкой, и, что самое обидное, в тот момент полез просто поправить торчащий провод. Он не давал закрыться дверце щитка. Последнее, что помню, — яркая вспышка, горящие руки, скорая.
Короче говоря, электрика — это не шутки. Так что бесит, когда после работы я объясняю людям, как правильно эксплуатировать оборудование — а они все равно делают по-своему. В итоге приборы снова ломаются, я получаю претензии — якобы сделал работу некачественно, и начинаются выяснения, кто же виноват. Мы в итоге разбираемся, я рассказываю клиентам, почему их действия — это не моя вина. Но эта нервотрепка напрягает, и на нее тратится куча времени.
Еще напрягают дотошные заказчики, которые буквально стоят над душой. Они контролируют каждый мой шаг, говорят под руку, задают странные вопросы и дают бесконечные советы. Не позволяют даже сосредоточиться.
Не нужно играть в эту демонстрацию знаний. Вы же, когда приходите к стоматологу, не объясняете ему, как правильно сверлить зубы и ставить пломбы?
Впрочем, худшая головная боль — это мошенники. Те самые «мастера на час» из объявлений, которые тысячами рассовывают по ящикам. Из-за этих «профессионалов» страдает общая репутация. Они дерут кучу денег за работу, которую делают плохо или не делают в принципе. Это подрывает доверие заказчиков, после чего они, возможно, и начинают требовать дипломы. И именно за такими «мастерами» и приходится потом всё переделывать.
Немало за закрытыми дверями видит и мастер по подключению интернета. Прочитайте откровения человека, который побывал в сотнях чужих квартир.
Зачастую на клиентов раздражаются и сотрудники маркетплейсов, и работники банков, и даже медсестры. От крика души участкового врача вам наверняка станет не по себе, а молодой бариста из-за споров с покупателями порой и вовсе боится за свою физическую безопасность.
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