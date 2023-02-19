«Их запах: смесь "Беломорканала", пота и мочи». Что бесит девушку, которая выдает микрозаймы

Представители самых разных профессий продолжают рассказывать об изнанке своей работы в рубрике «Что меня бесит». Сегодня наш герой — сотрудник офиса по выдаче микрозаймов.
Девушка нашла эту работу в 21 год, когда ей катастрофически не хватало денег. В итоге она получила стабильную зарплату и уникальный опыт — часть которого, впрочем, хотела бы забыть.
Прочитайте, какие люди берут микрозаймы, как после этого скандалят и почему сотрудницы иногда сидели в офисе в одних трусах. Далее — рассказ от первого лица.
«Лежали лицом на столе»
Поскитавшись по стажировкам и собеседованиям, я смогла устроиться в контору, которая оформляет микрозаймы. Зарплата была не огромная, 17 тысяч, но платили ее вовремя, график был четкий, условия в целом нормальные. Я бы даже могла порекомендовать эту компанию как работодателя, однако есть несколько «но».
Во-первых, на работе нельзя пользоваться телефоном. Никак, вообще, даже если просто ответишь на звонок — получишь штраф. И плевать, что людей в офисе нет, все дела переделаны, а документы вылизаны. Ты всё равно не можешь позаниматься своими делами, нельзя — и всё.
Взамен предлагается корпоративный портал со своей соцсетью и онлайн-библиотекой. Стоящих книг там не было, но даже так лучше, чем общаться в чатиках с незнакомыми тетками. Логику этого жесткого запрета я не понимаю. Если ты выполнил все обязанности, везде порядок и чистота, правила заучены, клиентов нет, то почему нельзя поделать что-то свое?
«Проверяли по базе всех мужиков»
Периодически нас заставляли выходить из офиса и работать промоутерами. Варианта два — разносить листовки или кричать в рупор: «Заходи, бери заём, всего две тысячи процентов в секунду!» Я, конечно же, выбирала рассовывать листовки по почтовым ящикам. Это проще: берешь пачку бумаг и уходишь на пару часов.
Однажды ко мне приехали друзья из другого города, а так как получить выходной я не смогла, то просто пошла в пивнуху, и мы там пили пивко. Было классно, да и смешно до сих пор.
Другая неуместная обязанность — холодный обзвон должников. В компании есть call-центры с операторами, так почему этим занимаются не они, а специалисты по выдаче займов? Я ненавижу телефонные звонки как явление, а здесь это незнакомые люди, которые очень быстро становятся злыми.
Впрочем, у работы был и неожиданный бонус. Мы с коллегами проверяли по базе всех мужиков, которые к нам подкатывали. Если они оказывались нашими клиентами — то отшивали.
«Условия просто адские»
Я не могу винить работодателя во всех грехах. Он не виноват, например, если летом жарко или если клиенты грубые. Но отдельные условия работы — просто адские.
Смена длится 12 часов. За тобой при этом следят по камерам, высматривают любое неверное действие или слово. Чуть что — штраф.
Перерыв есть: один, аж полчаса. За это время ты должен поесть, сходить в туалет, покурить — а как ты это всё успеешь, только твоя проблема. Опоздал на две минуты — всё, конец тебе, получается. А дальше снова сиди в кресле и ради разнообразия лежи лицом в стол.
Еще одна проблема — температурный режим. Зимой ужасно холодно, потому что ты сидишь у двери на улицу в балетках (ничего другого из обуви носить нельзя!), и ноги мерзнут невыносимо. Летом так же ужасно жарко — кондиционер дешевый, и со всей площадью офиса он просто не справляется. В августе от жары выходила из строя электрика. Компьютеры отключались, а займы без них выдать невозможно по техническим причинам.
Нет, мы должны были до конца смены сидеть в лютой жаре и духоте и говорить всем заходящим: «Извините, не работаем». Было так жарко, что мы снимали юбки под столами и сидели в трусах, пока никто не видит. Иначе реально можно было умереть.
Дресс-код строгий, на грани безумия, и балетки — только вершина айсберга. Однажды нам на весь офис пришел штраф из-за того, что у меня под рубашкой было видно лямку от розового лифчика. В тот день с моим бежевым что-то случилось, и я вынуждена была надеть розовый.
С подписью типа: «Ого, вы это видели, какой кошмар, позор, штраф всему офису и проклятие до седьмого колена». По-моему, это апогей тупизма. Лямку разглядели — трагедия хуже «Гамлета».
«Маргиналы, вонючие, грязные»
Клиенты... Все же понимают, что редко за займом в две тысячи приходят интеллигенты. Чаще всего заемщики — мужчины, какие-то маргиналы, вонючие, грязные, не умеющие ни говорить, ни хотя бы грамотно писать. Навсегда запомню их запах: смесь «Беломорканала», пота и мочи.
После таких мужчин приходят бедные бабушки. Они ругаются и орут на сотрудников из-за того, что их сыночке выдали заем, а сыночка набухался, обоссался и поймал «белочку». А бабушке теперь отдавать долг с пенсии три года и отбиваться от коллекторов. Эти женщины в гневе, они обливают специалистов грязью, но, честно, мне их жалко.
Честно, работать в такие конторы берут всякий сброд. Сами подумайте: много ума надо, чтобы выучить десять готовых фраз и действий в простенькой программе? Так что коллеги и даже начальники иногда тоже оказываются своеобразными людьми.
Был случай: заведующая офисом написала в чат, что сейчас нажмет на кнопку быстрого реагирования. Оказывается, на оформлении займа у нее сидит ужасный преступник, и охрана должна срочно его задержать. Я спросила, почему она так решила. А она ответила с квадратными глазами: «У него паспорт российский, а прописка в Тольятти. А Тольятти — это же Италия. Паспорт поддельный, значит».
Конец. Добавить тут больше нечего.
Зачастую на клиентов раздражаются и сотрудники маркетплейсов, и работники банков, и даже медсестры. От крика души участкового врача вам наверняка станет не по себе, а молодая бариста из-за споров с покупателями порой и вовсе боится за свою физическую безопасность.
А по этой ссылке вы найдете и другие истории из рубрики «Что меня бесит».