«Их запах: смесь "Беломорканала", пота и мочи». Что бесит девушку, которая выдает микрозаймы

Впрочем, у работы был и неожиданный бонус. Мы с коллегами проверяли по базе всех мужиков, которые к нам подкатывали. Если они оказывались нашими клиентами — то отшивали.

«Условия просто адские»

Я не могу винить работодателя во всех грехах. Он не виноват, например, если летом жарко или если клиенты грубые. Но отдельные условия работы — просто адские.

Смена длится 12 часов. За тобой при этом следят по камерам, высматривают любое неверное действие или слово. Чуть что — штраф.



Перерыв есть: один, аж полчаса. За это время ты должен поесть, сходить в туалет, покурить — а как ты это всё успеешь, только твоя проблема. Опоздал на две минуты — всё, конец тебе, получается. А дальше снова сиди в кресле и ради разнообразия лежи лицом в стол.