Если устал работать 5/2: подборка вакансий с нестандартным графиком для новосибирцев

Аналитики сервиса «Авито Работа» предложили список вакансий, где нет пятидневки. Главное преимущество нестандартного графика — выходной в тот день, когда у всех будни, есть возможность избежать очередей в госучреждениях и не придется отпрашиваться у начальства.
Пятидневка — самый популярный график работы, на втором месте — график 2/2, когда два рабочих дня чередуются с двумя выходными.
— Но не все могут оставаться бодрыми и работоспособными в течение 12 часов подряд. Между тем, привыкнув к этому графику, на другой перестроиться уже гораздо сложнее, — отмечают аналитики.
По данным сервиса «Авито Работа», вакансии с формой занятости 2/2 чаще всего встречаются в торговле, сфере услуг, общепите и гостиничном бизнесе. Например, продавец-консультант в сети детских магазинов, официант в кафе, сборщик онлайн-заказов в гипермаркете, парикмахер-универсал в салоне красоты или администратор посуточной аренды квартир.
По графику 2/2 будет работает медработник на предрейсовом осмотре водителей в таксопарке, рабочий на производстве с бесплатным питанием на смене. В вакансии автомеханика автосервисного центра тоже указан график 2/2.
Работодатели предлагают схожий график, но в другом режиме — 3/3 (начальник участка в транспортно-логистической компании или повар-универсал в кофейне). Администратор гостиницы сможет отдыхать двое суток после того, как поработает двенадцать часов днем и двенадцать — ночью. Оператор упаковочной линии на производстве выйдет на две дневные смены по 12 часов и получит один выходной, а затем отработает два раза в ночь и будет отдыхать три дня подряд.
Еще один желанный график называется свободным.
— Чаще всего свободный график обещают курьерам и водителям такси. Но, чтобы обеспечить достойный доход, им нужно работать каждый день по 6–8 часов или 4–5 дней в неделю, но не меньше, чем по 10–12 часов, — напоминают аналитики. — Эти позиции рассматривают обычно для совмещения с учебой или основной работой.
Свободный график чаще предлагают в виде подработки. Договориться с работодателем об удобном графике и получать сдельную оплату могут торговый представитель частной сыроварни, маркетолог строительной компании, инструктор по вождению в автошколе.
Недавно исследовательский центр «Зарплата.ру» спросил у пользователей, ради какой зарплаты они бы уехали работать на Крайний Север, — зарплата, кстати, оказалась самым лучшим мотиватором для переезда.