Если устал работать 5/2: подборка вакансий с нестандартным графиком для новосибирцев

По графику 2/2 будет работает медработник на предрейсовом осмотре водителей в таксопарке, рабочий на производстве с бесплатным питанием на смене. В вакансии автомеханика автосервисного центра тоже указан график 2/2.



Работодатели предлагают схожий график, но в другом режиме — 3/3 (начальник участка в транспортно-логистической компании или повар-универсал в кофейне). Администратор гостиницы сможет отдыхать двое суток после того, как поработает двенадцать часов днем и двенадцать — ночью. Оператор упаковочной линии на производстве выйдет на две дневные смены по 12 часов и получит один выходной, а затем отработает два раза в ночь и будет отдыхать три дня подряд.