Ради какой зарплаты можно переехать на Крайний Север — результаты опроса

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» провел опрос о зарплате, ради которой можно уехать на Крайний Север. На вопрос ответили участие 1720 работающих россиян в возрасте 25–55 лет, в том числе 200 жителей Новосибирской области.
Как показало исследование, на работу в регионах Крайнего Севера ради зарплаты в 200–
— Самой популярной возможной причиной переезда оказалась высокая зарплата (
По результатам исследования, на работу на Крайний Север готовы переехать
Среди опрошенных лишь
Ранее стало известно, сколько процентов работающих граждан не устраивает зарплата и хочет ее повышения.