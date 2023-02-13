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Ради какой зарплаты можно переехать на Крайний Север — результаты опроса

Основные вакансии для переезда открыты в сферах промышленности, ИТ, финансов, строительства, медицины, образования и транспорта

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Среди опрошенных лишь 30 % готовы переехать на Север вместе с семьей

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Исследовательский центр «Зарплаты.ру» провел опрос о зарплате, ради которой можно уехать на Крайний Север. На вопрос ответили участие 1720 работающих россиян в возрасте 25–55 лет, в том числе 200 жителей Новосибирской области.

Как показало исследование, на работу в регионах Крайнего Севера ради зарплаты в 200–300 тысяч рублей готовы 39 % опрошенных, ради зарплаты от 100–200 тысяч рублей — 36 %, от 300 тысяч рублей — 20 % и до 100 тысяч рублей — 5 %. Основные вакансии открыты в сферах промышленности, ИТ, финансов, строительства, медицины, образования и транспорта.

— Самой популярной возможной причиной переезда оказалась высокая зарплата (96 %), возможность карьерного роста мотивирует 36 % опрошенных, работа в крупной известной компании привлекает 31 % респондентов, смена обстановки — 26 %, для 20 % это новый опыт в управлении, а для 2 % опрошенных поводом для переезда стало бы возвращение в родной город, — говорится в опросе.

По результатам исследования, на работу на Крайний Север готовы переехать 35 % опрошенных. Одной из причин для переезда 41 % опрошенных отметили удобный график работы, 29 % готовы работать вахтовым методом, а еще 30 % — полностью переехать на месте в организации.

Среди опрошенных лишь 30 % готовы переехать на Север вместе с семьей, а 49 % респондентов отметили, что всё будет зависеть от обстоятельств. Также 14 % намерены оставить семью в городе и уехать на заработки.

Ранее стало известно, сколько процентов работающих граждан не устраивает зарплата и хочет ее повышения.

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