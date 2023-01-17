Посмотреть, как работают другие: как попасть на экскурсию на завод, ГЭС и в шахту

Предприятия, участвующие в проекте промышленных экскурсий «Все — на завод!», сообщили, что в 2022 году желающих их посетить стало больше — где-то немного, а где-то в два и даже в три раза. К примеру, Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинской области за год посетили более 11 тысяч туристов.
Авторы проекта связывают это с участием в программе бесплатной социальной рекламы, обязательное размещение которой на интернет-площадках было введено в 2021 году на законодательном уровне. В 2022 году реклама акселератора по промышленному туризму была размещена на крупнейших площадках рунета, таких как VK, «Яндекс» и другие.
— Проект Акселератора возник, когда мы поняли, что у людей есть серьезный интерес к промышленности, многим хочется понять, что скрывается там, за стенами заводов. Ведь за ними уже давно не старые производства, а современные инновационные, высокотехнологичные предприятия. Сегодня в проекте промышленного туризма АСИ и Минпромторга уже 50 регионов и 400 предприятий, из них 150 присоединились в 2022 году, — рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.
Главный идеолог проекта промышленного туризма, директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» Ольга Шандуренко рассказала, что участники экскурсий могут бесплатно пройти через проходные и узнать, как работает ГЭС, ведется добыча угля, конструируются роботы или вызревают сыры. На сайте программы разработан раздел с бесплатными экскурсиями, забронировать их может любой желающий.