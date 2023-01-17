Посмотреть, как работают другие: как попасть на экскурсию на завод, ГЭС и в шахту

— Проект Акселератора возник, когда мы поняли, что у людей есть серьезный интерес к промышленности, многим хочется понять, что скрывается там, за стенами заводов. Ведь за ними уже давно не старые производства, а современные инновационные, высокотехнологичные предприятия. Сегодня в проекте промышленного туризма АСИ и Минпромторга уже 50 регионов и 400 предприятий, из них 150 присоединились в 2022 году, — рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

