Водитель газовоза и курьер техники Apple: кому в Новосибирске предлагают зарплату больше 100 тысяч

На зарплату до 140 тысяч рублей ищут водителя газовоза. Ему необходимо водительское удостоверение категории Е или С. Как указал работодатель, кандидата ждут командировки по Сибирскому федеральному округу.



Водитель по развозу техники Apple может рассчитывать на зарплату в 120 тысяч рублей. Курьеру на личной машине необходимо доставлять документы, электронику и посылки. График работы свободный.

