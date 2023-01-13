Водитель газовоза и курьер техники Apple: кому в Новосибирске предлагают зарплату больше 100 тысяч

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали топ самых высокооплачиваемых профессий января: в него попали курьер-водитель техники Apple и инженер-геодезист — им обещают зарплату до 120 тысяч рублей.
До 200 тысяч рублей предлагают программисту
Коммерческому директору в компании, которая занимается производством и поставкой строительных материалов, готовы предложить зарплату до 180 тысяч рублей. Будущему сотруднику предстоит подобрать персонал и сформировать команду, организовать систему закупа и контролировать ее, а также управлять товарным запасом и ценообразованием.
На зарплату до 140 тысяч рублей ищут водителя газовоза. Ему необходимо водительское удостоверение категории Е или С. Как указал работодатель, кандидата ждут командировки по Сибирскому федеральному округу.
Водитель по развозу техники Apple может рассчитывать на зарплату в 120 тысяч рублей. Курьеру на личной машине необходимо доставлять документы, электронику и посылки. График работы свободный.
До 100 тысяч рублей предлагают заработать инженеру-геодезисту. Сотруднику предстоит вести геодезическую съемку местности, отрисовывать и выдавать топографические планы, оформлять отчеты по геодезическим изысканиям. Кандидат должен быть готов к командировкам.
Управляющему музыкальной школы барабанщиков предлагают заработную плату от 80 тысяч рублей. Руководителю необходим опыт работы в продажах, чтобы постоянно увеличивать выручку школы. Также предстоит нанимать и обучать сотрудников, контролировать работу администраторов и преподавателей.
Недавно аналитики составили рейтинг самых необычных профессий — новосибирцев зовут работать коптильщиками, певцами в баре и ведущими церемоний в крематории.