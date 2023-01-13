«Я напишу в отзыве о том, какая вы сука»: сотрудница МФЦ откровенно рассказала о своей работе и самых скандальных посетителях

— Работать с людьми иногда просто невозможно, — рассказывает Анастасия. — Очень часто они и сами не знают, зачем приходят. Чем я тут смогу помочь? А вот они могут довести и до слёз.

Самыми требовательными и проблемными заявителями, по словам Анастасии, обычно оказываются пожилые люди и молодые родители. Посетители далеко не всегда понимают, в чем суть работы МФЦ, и требуют от специалиста невозможного.

— Они смотрят на меня так, как будто я виновата во всех их бедах, — делится Анастасия. — Многие обращаются к нам с проблемами, которые в МФЦ вообще не решаются. Я пытаюсь объяснить им, что это не входит в мои обязанности, а они как будто в это не верят.