Стрелка ищут в Новосибирске — ему готовы заплатить за работу

Ювелирный завод ищет эмальера для росписи украшений и сувениров. Художественное образование будет преимуществом. Работодатель акцентирует внимание на строгой трудовой дисциплине, когда работников ждут ровно к 8 утра. Зарплата — до 50 тысяч рублей.



Требуется аниматор в хоррор-квест, в том числе на ночные смены для администрирования прохождения командами квест-игры, уборки локаций и расчета клиентов. Начало смены: в 16:00, на вакансию рассматривают студентов. Оплата договорная.



Для продажи роз и общения с посетителями в ресторан ищут цветочницу. Предпочтение отдадут кандидату с хорошими коммуникативными навыками, который будет хорошо держаться на публике и креативить. Опыт во флористике будет преимуществом. Кандидаты проходят три этапа конкурса (собеседование, обучение и стажировка). График работы: пятница, суббота с 20:00 до 02:00 и с 22:00 до 04:00. Отдельно идет отбор кандидатов на работу в новогодние каникулы — 1–7 января. Зарплата — до 1500 рублей за смену.