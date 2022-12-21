Стрелка ищут в Новосибирске — ему готовы заплатить за работу

Новосибирцев приглашают работать эмальером, стрелком и аниматором в хоррор-квесте — исследовательский центр «Зарплата.ру» составил список самых необычных вакансий декабря.
Изготовитель париков, бровей и усов, он же гример-постижер требуется в театр «Глобус» на зарплату от 32 тысяч рублей. В обязанности входит изготовление шиньонов, ресниц, бород, бакенбард и других постижерных изделий, а также уход за ними. Рабочая неделя — шесть дней, выходной — в понедельник. Работодатель обещает дружный коллектив и летний отпуск.
Отделение военизированной охраны
Ювелирный завод ищет эмальера для росписи украшений и сувениров. Художественное образование будет преимуществом. Работодатель акцентирует внимание на строгой трудовой дисциплине, когда работников ждут ровно к 8 утра. Зарплата — до 50 тысяч рублей.
Требуется аниматор в хоррор-квест, в том числе на ночные смены для администрирования прохождения командами квест-игры, уборки локаций и расчета клиентов. Начало смены: в 16:00, на вакансию рассматривают студентов. Оплата договорная.
Для продажи роз и общения с посетителями в ресторан ищут цветочницу. Предпочтение отдадут кандидату с хорошими коммуникативными навыками, который будет хорошо держаться на публике и креативить. Опыт во флористике будет преимуществом. Кандидаты проходят три этапа конкурса (собеседование, обучение и стажировка). График работы: пятница, суббота с 20:00 до 02:00 и с 22:00 до 04:00. Отдельно идет отбор кандидатов на работу в новогодние каникулы — 1–7 января. Зарплата — до 1500 рублей за смену.
В тренажерный зал на Выборной ищут фитнес-бармена для приготовления протеиновых коктейлей и приветливого общения с клиентами. Работать можно сменами, с 16:00. Оплата: 130 рублей в час плюс квартальная премия и процент от продаж.
Лепщики пельменей со знанием русского языка требуются для изготовления мантов и пельменей и работы на тестораскате. График и оплата договорные, зарплата — ежедневно. Рассматривают кандидатов без опыта работы.
В прошлом месяце в списке необычных вакансий были церемониймейстер и вокалист в бар.