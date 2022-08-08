История одного рейса: пилот S7 рассказал об изнанке полетов — как проходит путь из Новосибирска в Сочи для экипажа

Итак, рейс 5113 из Новосибирска в Сочи — регулярный, с вылетом по расписанию в 08:10 утра. Примерно за два часа до отправления мне уже нужно быть в аэропорту. Значит… Собираюсь я оперативно, рубашка отглажена еще с вечера… Ставим будильник на 5 утра и падаем спать пораньше.



… Будильник ворвался в какой-то яркий сон. Так, открыть глаза. И не закрывать, хотя бы несколько секунд. Звенит. В каком ухе только, не пойму. А! Будильник. Точно. Кстати, специально никогда не кладу телефон рядом с кроватью, дабы случайно не отключить звук; всегда сохраняю безопасную дистанцию между спящим собой и звенящим смартфоном. Так, надо встать скорей, пока эта противно пищащая трубка не перебудила всех домашних. У меня все-таки семимесячная дочка с чутким сном. Поднимаюсь с кровати, отключаю будильник и тихо крадусь приводить себя в порядок.

