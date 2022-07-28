Это вообще законно? Мужчине запретили работать пилотом из-за ВИЧ, и он заставил изменить правила для всей России
Разбираем решение ВС РФ вместе с юристом
Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Врачи регулярно стараются развеять мифы о ВИЧ-инфекции, однако они остаются до сих пор сильны. И сказываются зачастую не только на личной жизни людей, но и на их карьере — ВИЧ-инфицированным людям отказывают в работе, а если и принимают, это может закончиться скандалом, как произошло в Магнитогорске в прошлом году, где женщина опубликовала в соцсетях информацию об инфицированной сотруднице магазина. Однако люди ради работы готовы бороться с предрассудками о ВИЧ-инфекции. Иногда даже в суде.
Эта история совсем недавняя — Верховный суд вынес по ней решение в апреле 2022 года. А началась она с того, что некий мужчина, его имя ВС РФ по понятным причинам не раскрывает, получил приглашение на работу в экспериментальной авиации. Она нужна для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, испытаний авиационной и другой техники — сложная, серьезная и полезная деятельность. Соответствующее образование и опыт имелись, однако мужчину развернули на стадии прохождения медосмотра, толком сам медосмотр и не начав — как только обнаружили у потенциального сотрудника наличие вируса иммунодефицита человека. Никого при этом не беспокоило, что пилот чувствует себя отлично, и ранее осуществлять трудовую деятельность ему вирус не мешал. Врачи ссылались на приложение к Федеральным авиационным правилам «Врачебно-летная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации», утвержденное аж в 2003 году. Там было сказано, что с ВИЧ в экспериментальную авиацию нельзя.
В феврале 2022 года мужчина обратился в суд с иском о признании этой нормы недействительной, поскольку она необоснованно ограничивает его право на труд. Такие иски рассматривает сразу Верховный суд, поскольку они касаются документа федерального уровня. То есть пересмотренная норма будет распространяться вообще на всех, кто решит заняться экспериментальной авиацией в России.
К делу подключились Министерство промышленности и торговли и Министерство юстиции. Первое министерство иск не поддержало, заявив, что всё законно, правила не противоречат требованиям, иных ФЗ нет. А вот Минюст встал на сторону пилота, указав, что наличие ВИЧ-инфекции само по себе не может являться безусловным основанием для признания пилота экспериментальной авиации негодным к работе, если иных противопоказаний нет.
Минпромторг при этом еще и ссылался на ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и требования к состоянию здоровья граждан при призыве на военную службу. Верховный суд на такой пассаж ответил однозначно: к рассматриваемому иску не относится, не про военную службу дело, а про экспериментальную авиацию.
Суд при вынесении решения первым делом сослался на основной закон. Конституция РФ гарантирует как право на труд, так и равенство в осуществлении этого права — вне зависимости от любых обстоятельств, кроме тех, что обусловлены непосредственно профессиональными качествами. В некоторых случаях здоровье тоже к ним относится. Грубо говоря, нельзя работать шахтером, не имея соответствующего здоровья. Право на труд может быть ограничено только ФЗ и только в крайних случаях — если это необходимо для охраны конституционного строя, безопасности, прав других лиц.
В соответствии с ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции» ВИЧ-инфицированные граждане никак в правах не ограничены и от обязанностей не освобождены. Более того, этот закон четко запрещает ограничение прав ВИЧ-инфицированных. Не допускаются, в частности, увольнение с работы, отказ в приеме на работу. Верховный суд установил, что обнаружение у гражданина ВИЧ-инфекции может явиться основанием для отказа в приеме на работу лишь в случаях, когда это предусмотрено ФЗ и препятствует исполнению человеком своих трудовых функций. В настоящее время такого ФЗ в России не существует.
Суд в обоснование своих доводов привел также позицию Конституционного суда. Так, указано, что само по себе наличие инфекции не должно рассматриваться как условие, создающее угрозу для здоровья населения, — вирус не передается при случайном контакте через воздух или общие носители. Отдельно ВС отметил, что такая же позиция выражена и в заявлении объединенной программы ООН по ВИЧ / СПИДу и Международной организации по миграции об ограничениях права на передвижение в связи с ВИЧ / СПИДом.
Кроме того, ВС сослался даже на практику ЕСПЧ (это неожиданно, с учетом того, что Россия больше не учитывает его мнение), в которой не раз было сказано, что неосведомленность по поводу способов распространения болезни породила предрассудки, приводящие к маргинализации носителей.
Итог этой истории
Верховный суд полностью удовлетворил иск пилота. Суд указал, что сам по себе факт наличия ВИЧ при отсутствии иных заболеваний, препятствующих работе в авиации, не может являться основанием для отказа в приеме на работу. Соответствующие нормы признаны недействительными. Это значит, что все случаи, когда людей из-за наличия ВИЧ не принимали на работу в экспериментальной авиации, подлежат пересмотру.