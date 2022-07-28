Это вообще законно? Мужчине запретили работать пилотом из-за ВИЧ, и он заставил изменить правила для всей России

Врачи регулярно стараются развеять мифы о ВИЧ-инфекции, однако они остаются до сих пор сильны. И сказываются зачастую не только на личной жизни людей, но и на их карьере — ВИЧ-инфицированным людям отказывают в работе, а если и принимают, это может закончиться скандалом, как произошло в Магнитогорске в прошлом году, где женщина опубликовала в соцсетях информацию об инфицированной сотруднице магазина. Однако люди ради работы готовы бороться с предрассудками о ВИЧ-инфекции. Иногда даже в суде.

Эта история совсем недавняя — Верховный суд вынес по ней решение в апреле 2022 года. А началась она с того, что некий мужчина, его имя ВС РФ по понятным причинам не раскрывает, получил приглашение на работу в экспериментальной авиации. Она нужна для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, испытаний авиационной и другой техники — сложная, серьезная и полезная деятельность. Соответствующее образование и опыт имелись, однако мужчину развернули на стадии прохождения медосмотра, толком сам медосмотр и не начав — как только обнаружили у потенциального сотрудника наличие вируса иммунодефицита человека. Никого при этом не беспокоило, что пилот чувствует себя отлично, и ранее осуществлять трудовую деятельность ему вирус не мешал. Врачи ссылались на приложение к Федеральным авиационным правилам «Врачебно-летная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации», утвержденное аж в 2003 году. Там было сказано, что с ВИЧ в экспериментальную авиацию нельзя.

