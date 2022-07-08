Уйти без спроса не получится? Что делать, если начальство не дает отпуск

В компаниях по закону должен быть график отпусков на текущий год, составленный заранее. Соблюдение этого графика обязательно для обеих сторон.

Но бывает, что работодателю критично нужно, чтобы сотрудник остался в даты, когда тот планировал отдыхать.

— Такое возможно только с письменного согласия работника и только «в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации», — пояснил юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Работодатель должен обязательно указать в соответствующем приказе, почему именно данный сотрудник нужен на рабочем месте именно в этот период.

А вот уже согласиться остаться на работе или нет — право сотрудника. Если он всё же не хочет работать в запланированные дни отпуска, он может просто не выходить на работу. При этом работодатель всё равно обязан будет выпустить приказ об отпуске и выплатить отпускные не позднее чем за три дня до его начала.