Уйти без спроса не получится? Что делать, если начальство не дает отпуск

В Трудовом кодексе РФ отпускам посвящена целая глава из
1
Если вы хотите пойти в отпуск по графику, а работодатель против
В компаниях по закону должен быть график отпусков на текущий год, составленный заранее. Соблюдение этого графика обязательно для обеих сторон.
Но бывает, что работодателю критично нужно, чтобы сотрудник остался в даты, когда тот планировал отдыхать.
— Такое возможно только с письменного согласия работника и только «в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации», — пояснил юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Работодатель должен обязательно указать в соответствующем приказе, почему именно данный сотрудник нужен на рабочем месте именно в этот период.
А вот уже согласиться остаться на работе или нет — право сотрудника. Если он всё же не хочет работать в запланированные дни отпуска, он может просто не выходить на работу. При этом работодатель всё равно обязан будет выпустить приказ об отпуске и выплатить отпускные не позднее чем за три дня до его начала.
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2
Если вы хотите пойти в отпуск не по графику
Есть категории работников, которым отпуск положен в любое время, в какое они захотят.
Кроме того, те, кто работает в компании по совместительству, должны идти в отпуск одновременно с отпуском на основном месте работы, а супруги военнослужащих — одновременно с отпуском супруга.
Если работник не попадает ни в одну из этих категорий, ему придется полюбовно договариваться с начальством, а оно имеет право отказать. И если сотрудник, не дождавшись положительной письменной резолюции руководителя на своем заявлении, перестанет выходить на работу, это может быть расценено как самовольный уход в отпуск. В таком случае работодатель получит возможность привлечь работника к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения его за прогул.
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3
Если вы устроились на работу только в этом году, и вас нет в графике
Работодатель может не давать отпуск до того, как сотрудник проработает у него полгода. Это опять же не касается списка привилегированных категорий, о котором мы говорили выше: им отпуск может быть предоставлен как бы авансом, но отработать дни за него потом всё равно придется.
— По истечении шести месяцев у работника возникает право на отпуск, но это не значит, что он может обязать работодателя дать отпуск сразу же на седьмой месяц, потому что в первую очередь именно работодатель определяет время, когда сотрудник может идти в отпуск, — объяснил Артем Страшнов. — Непредоставление отпуска в данном случае не будет считаться нарушением, ведь он не предусмотрен графиком отпусков, а до окончания первого рабочего года остается время, превышающее продолжительность ежегодного отпуска.
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4
Если конфликт с работодателем всё же случился
Если сотрудник так и не договорился с начальником и уверен, что его права на отпуск были нарушены, он может обратиться в профсоюз (если он есть), в Трудовую инспекцию и в районный суд по месту своего жительства.
Однако к этому следует хорошо подготовиться. В случае, когда работника не отпускают отдохнуть по графику, — как минимум раздобыть этот график.
— Прежде чем открыто конфликтовать с работодателем, лучше запросить выписку из графика отпусков в отделе кадров, — говорит Артем Страшнов. — Потому что потом работодатель может запросто скорректировать график, как ему надо, и человек ничего не докажет.
Кроме того, если отдел кадров уже выпустил приказ об отпуске (а он обязан это сделать по графику даже без заявления работника), стоит заполучить и этот приказ.
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5
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