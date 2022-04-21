Отдыхать — не работать: сделают ли майские праздники непрерывными в этом году?

Что в прошлом, что в позапрошлом году нерабочие дни были обусловлены распространением ковида. В этом году ситуация с ним улучшилась — если верить официальной статистике, заболеваемость продолжает идти на спад. Как сообщила на совещании 19 апреля Анна Попова, по итогам прошлой недели показатель заболеваемости на сто тысяч человек был на 20,4% ниже, чем неделей ранее. В оперштабе сообщили, что в настоящий момент рекомендаций по введению нерабочих дней для профилактики роста заболеваемости пока нет.



Президент пока тоже ничего о нерабочих днях не говорил, зато заговорили депутаты. И даже направили в правительство предложение продлить праздники с 1 по 10 мая. Но в Минтруда их не поддержали.



— Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства, — сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. — К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но тем не менее пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно.

