Отдыхать — не работать: сделают ли майские праздники непрерывными в этом году?
И заплатят ли вам за длинные выходные
В последние пару лет в долгие майские выходные россияне отдыхали даже больше, чем обычно. В 2020 году в разгаре были самоизоляция и нерабочие дни, в 2021-м дни между первыми и вторыми майскими вновь объявили нерабочими, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. В прошлом году соответствующее решение было принято Владимиром Путиным 23 апреля во время встречи с главой оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Ждать ли длинных выходных в этом году и кто их может объявить, кроме президента? Мы разобрались.
Что в прошлом, что в позапрошлом году нерабочие дни были обусловлены распространением ковида. В этом году ситуация с ним улучшилась — если верить официальной статистике, заболеваемость продолжает идти на спад. Как сообщила на совещании 19 апреля Анна Попова, по итогам прошлой недели показатель заболеваемости на сто тысяч человек был на 20,4% ниже, чем неделей ранее. В оперштабе сообщили, что в настоящий момент рекомендаций по введению нерабочих дней для профилактики роста заболеваемости пока нет.
Президент пока тоже ничего о нерабочих днях не говорил, зато заговорили депутаты. И даже направили в правительство предложение продлить праздники с 1 по 10 мая. Но в Минтруда их не поддержали.
— Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства, — сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. — К сожалению, в масштабах всей страны коллеги из Минтруда это не видят. Но тем не менее пояснили, что каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно.
Главы регионов действительно могут принять решение о дополнительных выходных — например, именно так большинство из них поступило в случае с 31 декабря, которое в 2020 году выпадало на рабочий день. Правда, принудительно сделать этот день выходным главы регионов могут только для узкого круга — некоторых госслужащих и бюджетников. Всем остальным они могут только рекомендовать сделать этот день выходным для своих сотрудников, а решать уже будет работодатель. При этом ему придется оплатить эти дни своим работникам.
— Обязать уйти в неоплачиваемый отпуск работодатель не может. Он может ввести режим простоя, но для этого должны быть экономические или технические факторы, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Кроме того, работодатель обязан оплачивать период простоя в размере 2/3 от средней заработной платы сотрудника. Работодатель не может просто людей с пятидневкой, у которых не приходится отпуск на эти дни, заставить не выходить на работу и не оплачивать. Он может им сказать «не приходите на работу», но он должен всё равно произвести оплату за этот период.
В оплачиваемый отпуск работодатель может отправить, но только тех, у кого именно это время отпуска прописано в графике отпусков. График должны были составить еще за две недели до окончания 2021 года, работодатель должен был составить график отпусков и предупредить о нем сотрудников.
— Этот график отпусков может учитывать мнение работника, но вообще работодатель имеет право сам регулировать, когда сотрудники пойдут в отпуск, с учетом работы предприятия, — объясняет юрист. — Но с этим графиком отпусков работник должен был быть ознакомлен еще в конце 2021 года, и не менее чем за две недели до отпуска работодатель должен сотрудника уведомить письменно под подпись.
А вот если вы сами хотите взять отпуск в майские и собрались писать заявление только сейчас — работодатель имеет полное право вас не отпустить. Если же вам готовы одобрить отпуск, прежде чем идти его оформлять, проверьте, выгодно ли вам отдыхать именно сейчас.